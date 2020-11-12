Termometreler eksi 3 dereceyi gördü...Sivas dondu, arabaların camları buz tuttu
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Termometreler eksi 3 dereceyi gördü...Sivas dondu, arabaların camları buz tuttu

12.11.2020 10:18 | Son Güncelleme: 12.11.2020 10:34

Termometreler eksi 3 dereceyi gördü.

Termometreler eksi 3 dereceyi gördü...Sivas dondu, arabaların camları buz tuttu

Sivas'ta sabah saatlerinde termometreler eksi 3 dereceyi gösterirken arabaların camları buz tuttu

SİVAS - Sivas'ta sabah saatlerinde termometreler eksi 3 dereceyi gösterirken arabaların camları buz tuttu.

Soğuk iklimi ile bilinen Sivas'ta hava adeta buz kesti. Sabah saatlerinde kent merkezinde termometreler sıfırın altında 3 dereceyi gösterdi. İşe gitmek için arabasının yanına giden sürücüler ise otomobillerin camlarının buz tuttuğunu görünce şaşkınlık yaşadı. Çimlerinde buz tuttuğu kentte kullanılmayan kredi kartı gibi malzemelerle sürücüler otomobillerinin camlarını temizledi. Öte yandan kent merkezinde sis oluştu. Görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü. Sürücüler yer trafikte dikkatli seyretmek zorunda kaldı. Vatandaşlar ise havanın oldukça soğuduğunu dile getirdi.

Termometreler eksi 3 dereceyi gördü...Sivas dondu, arabaların camları buz tuttu
Termometreler eksi 3 dereceyi gördü...Sivas dondu, arabaların camları buz tuttu
Termometreler eksi 3 dereceyi gördü...Sivas dondu, arabaların camları buz tuttu
Termometreler eksi 3 dereceyi gördü...Sivas dondu, arabaların camları buz tuttu
Termometreler eksi 3 dereceyi gördü...Sivas dondu, arabaların camları buz tuttu
Termometreler eksi 3 dereceyi gördü...Sivas dondu, arabaların camları buz tuttu
Termometreler eksi 3 dereceyi gördü...Sivas dondu, arabaların camları buz tuttu
Termometreler eksi 3 dereceyi gördü...Sivas dondu, arabaların camları buz tuttu
Termometreler eksi 3 dereceyi gördü...Sivas dondu, arabaların camları buz tuttu
Termometreler eksi 3 dereceyi gördü...Sivas dondu, arabaların camları buz tuttu
Termometreler eksi 3 dereceyi gördü...Sivas dondu, arabaların camları buz tuttu
Termometreler eksi 3 dereceyi gördü...Sivas dondu, arabaların camları buz tuttu
Termometreler eksi 3 dereceyi gördü...Sivas dondu, arabaların camları buz tuttu
Termometreler eksi 3 dereceyi gördü...Sivas dondu, arabaların camları buz tuttu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ONUR ERDEN

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