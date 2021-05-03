Sitesinde basın etiğine uymayan haberler yaptıran Can Tanrıyar'ın yayın yapması engellendi
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Sitesinde basın etiğine uymayan haberler yaptıran Can Tanrıyar'ın yayın yapması engellendi

Sitesinde basın etiğine uymayan haberler yaptıran Can Tanrıyar'ın yayın yapması engellendi
Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

80 çalışanına maaşını ödemeyerek ücretsiz izne gönderen Uçankuş TV'nin sahibi Can Tanrıyar, bu sefer de Uçankuş.com'daki etik olmayan haberlerle ilgili gündeme geldi. Tanrıyar'ın kontrolündeki Uçankuş.com sitesinde hedef belirlediği kişi ve kurumlara basın etiğine uymayacak saldırılar düzenlediği fark edilince İstanbul 14. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından verilen bir kararla sitenin bu tür yayınlar yapması engellendi.

Sosyal medya hesabından yaşadığı lüks hayatı paylaşmayı ihmal etmeyen Can Tanrıyar, Uçankuş TV'de çalışan 80 işçinin maaşını ödemedi ve ücretsiz izne çıkardı. Maaşlarını alamayan işçiler ise kanal önünde toplanarak haklarını aradı. Hatta işçiler ve Can Tanrıyar arasında çıkan arbedede Tanrıyar'ın darp edildiği ileri sürülmüştü.

HEDEF GÖSTEREN YAYINLAR YAPMASI ENGELLENDİ

Bu haberlerle gündemden düşmeyen Tanrıyar'ın kontrolündeki bir diğer yayın organı Uçankus.com sitesinde de hedef belirlediği kişi ve kurumlara basın etiğine uymayacak şekilde saldırılar düzenlediği tespit edildi. İş adamı M.G de Uçankuş.com'da kendisi ve eşi için yapılan haberlerden sonra şikayetçi oldu ve haberlerin durdurulmasını talep etti. 30 Nisan'da İstanbul 14. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından verilen bir karar ile Uçankuş.com sitesinin bu tür yayınlar yapması engellendi.

KİŞİLİK HAKLARININ YER ALDIĞI MADDE HATIRLATILDI

Hüseyin Can Tanrıyar, Tamar Öner ve Uçankuş Medya T.A.Ş aleyhine verilen kararda "Hukuka aykırı olarak kişilik hakkına saldırılan kimse hakimden saldırıda bulunanlara karşı korunmasını isteyebilir" şeklindeki yasa maddesi hatırlatıldı. Kararda ayrıca, "Davacı hakimden saldırı tehlikesinin önlenmesini, sürmekte olan saldırıya son verilmesini, sona ermiş olsa bile etkileri devam eden saldırının hukuka aykırılığının tespitini isteyebilir" ifadeleri kullanıldı.

TEDBİR KARARI VERİLDİ

İş adamı M.G'nin başvurusunu değerlendiren mahkeme tüm bunların yasalara aykırı bir şekilde Uçankuş.com sitesinde gerçekleştirildiğini tespit ederek tedbir kararını verdi. Mahkeme kararında, "Davacı tarafın tedbir talebinin kabulü ile uçankuş.com adresli internet sitesi ile davalılara ait diğer internet sitelerinde davaya konu haberlerin yayınlanmasının tedbiren durdurulmasına, bu hususta tedbir kararının RTÜK'e bildirilmesine" denildi.

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Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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