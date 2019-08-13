13.08.2019 11:46

Sitenin bahçesine ektikleri bitki 29 yıl sonra çiçek açtı

29 yıl sonra çiçek açan bitkiyle fotoğraf çektirmek için geliyorlar

BURSA - Bursa'da bir sitesinin bahçesine 29 yıl önce ekilen bitki bu yıl ilk defa çiçek açtı.

UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası Listesinde bulunan ve sadece bir kez çiçeklenen agave bitkisi Mudanya ilçesinde bir sitenin bahçesinde ilk kez çiçek açtı. Site sakinleri 29 yıl sonra ilk defa çiçek açan bitkilerine gözü gibi bakıyor. Mudanya ilçesinde kooperatif sistemiyle 29 yıl önce yaptırılan 100 daireli sitede oturulmaya başlandıktan 6 ay sonra agave bitkisi ekildi. Bu zamana kadar ekilen bitkinin hiç çiçek açtığını görmeyen site sakinleri, bitkinin 29 yıl sonra çiçek açtığını görünce çok şaşırdı. Haziran ayında çiçek açan bitki çiçeği metrelerce yükseldi. Site sakinleri ise 29 yıl sonra açan çiçeği devrilmesin diye destekle koruyor.

29 yıl boyunca bu sitede oturduğunu ve bu bitkinin ilk kez bu yıl çiçek açtığını ifade eden Mehmet Durmuş, "1990 yılında kooperatif sistemiyle yaptırdığımız bu sitede oturmaya başladım. Buraya taşındıktan 6 ay sonra bu bitkilerden bahçemize 2 tane ekildi. 29 yıldır bahçemizde bulunan bu bitkilerden bir tanesi ilk defa bu yıl çiçek açtı. Bu çiçek açan bitkiyi görenler fotoğraf çektiriyor" dedi.

Kaynak: İHA