Şişli-Mecidiyeköy Metro İstasyonu'nda intihar girişimi
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Şişli-Mecidiyeköy Metro İstasyonu'nda intihar girişimi

Oğuzcan YAZAR-Hasan YILDIRIM / ŞİŞLİ-Mecidiyeköy Metro İstasyonu'nda bir kişi metro yoluna atlayarak, intihar girişiminde bulundu.

Şişli-Mecidiyeköy Metro İstasyonu'nda intihar girişimi
17.09.2020 10:12 | Son Güncelleme: 17.09.2020 10:18

Oğuzcan YAZAR-Hasan YILDIRIM/ ŞİŞLİ-Mecidiyeköy Metro İstasyonu'nda bir kişi metro yoluna atlayarak, intihar girişiminde bulundu. Ağır yaralı olarak kurtarılan 30 yaşlarındaki erkek, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay, Şişli - Mecidiyeköy Metro İstasyonu'nda sabah saat 09.00 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, istasyonda bulunan bir kişi metronun geldiği sırada raylara atladı. Görevliler durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Mecidiyeköy ve Beyoğlu İtfaiye Amirliğine bağlı ekipler rayların altında kalan kişiyi kurtarmak için çalışmalara başladı. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından kurtarılan kişi sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.  Çalışmalar sırasında Mecidiyeköy-Şişli ve Gayrettepe Metro İstasyonları kapatıldı. Metro kullanan vatman ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

METRO İSTANBUL'DAN AÇIKLAMA

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada ise, "M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı Mecidiyeköy/Şişli istasyonunda bir vatandaşımızın intihar girişiminde bulunması nedeniyle Osmanbey-Levent istasyonları arasında hizmet verilememektedir. Mecidiyeköy/Şişli ve Gayrettepe istasyonları işletmeye kapatılmıştır." denildi.

 


Kaynak: DHA

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