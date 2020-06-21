Şişli'deki kazada küçük çocuk şoka girdi
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Şişli'deki kazada küçük çocuk şoka girdi

Şişli Büyükdere Caddesi'nde bir ticari taksi otomobile arkadan çarptı.

Şişli'deki kazada küçük çocuk şoka girdi
21.06.2020 09:52 | Son Güncelleme: 21.06.2020 09:56

Şişli Büyükdere Caddesi'nde bir ticari taksi otomobile arkadan çarptı. Kaza sonucu 3 kişi yaralanırken, otomobilde bulunan küçük çocuk kazanını şokunu uzun süre üzerinden atamadı.

Kaza, saat 15.30 sularında Şişli Büyükdere Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 THP 97 plakalı ticari taksi sürücüsü, içinde yolcusuyla ilerlerken hızını alamayarak önündeki 34 CLE 809 plakalı otomobile çarptı. Kaza sonucu taksi sürücüsü ve yolcusu ile otomobil sürücüsü hafif yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

MİNİK ÇOCUK ŞOKA GİREREK UZUN SÜRE AĞLADI

Otomobil sürücüsünün yanında eşi ve çocuğu da bulunurken, kaza sonucu onlar şans eseri yara almadan kurtuldu. Küçük çocuk yaşadığı travmanın etkisiyle şoka girerek uzun süre ağladı. Annesi çocuğu sakinleştirmek için uzun uğraşlar verse de başarılı olamadı. Sağlık ekipleri daha sonra olay yerine gelerek yaralılara müdahale etti.

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ ACI İÇİNDE KALDI

Otomobil sürücüsü müdahale sırasında acı çekerek sırtına bir şey konmasını istedi. Yaralılar ilk müdahalelerin ardından en yakın hastanelere kaldırıldı. Kaza sonrası caddede bir süre trafik oluştu. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

(Alper Suat Tutaşı/İHA)

Kaynak: İHA

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