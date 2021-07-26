Şişli'de "yol verme" kavgasında kan aktı: Taksici tartıştığı sürücüyü bacağından vurdu
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Şişli'de "yol verme" kavgasında kan aktı: Taksici tartıştığı sürücüyü bacağından vurdu

Şişli'de 'yol verme' kavgasında kan aktı: Taksici tartıştığı sürücüyü bacağından vurdu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Şişli'de taksici ile kapalı kasa minibüs sürücüsü arasında meydana yol verme kavgasında çıktı. Taksici sürücüye önce sopayla saldırdı ardından da silahla bacağından vurdu. Yaralı sürücü hastaneye kaldırılırken, polis kaçan taksiciyi yakalamak için çalışma başlattı.

Şişli Kuştepe'de meydana gelen olayda, kapalı kasa minibüsün sürücüsü ve taksici yol verme yüzünden birbirleriyle tartışmaya başladı. Tartışmanın devam etmesi üzerine sürücüler birbirlerine çarparak ilerledi.

TAKSİCİ SÜRÜCÜYÜ YARALAYIP KAÇTI

Taraflar caddenin sonuna geldikleri esnada araçtan inen taksici sopayla minibüs sürücüsüne saldırdı. Saldırı sonrası taksici tabancayla sürücüyü bacağından yaraladı. Olayın ardından saldırgan taksici olay yerinden hızla kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine sağlık ekipleri yaralı sürücüyü yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Şişli'de 'yol verme' kavgasında kan aktı: Taksici tartıştığı sürücüyü bacağından vurdu

HER YERDE ARANIYOR

Öte yandan, olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Kovanları toplayan ekipler, kimliğini tespit ettikleri taksiciyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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