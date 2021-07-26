Şişli'de "yol verme" kavgasında kan aktı: Taksici tartıştığı sürücüyü bacağından vurdu

Şişli'de taksici ile kapalı kasa minibüs sürücüsü arasında meydana yol verme kavgasında çıktı. Taksici sürücüye önce sopayla saldırdı ardından da silahla bacağından vurdu. Yaralı sürücü hastaneye kaldırılırken, polis kaçan taksiciyi yakalamak için çalışma başlattı.