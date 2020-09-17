Şişli'de taciz ettiği yabancı uyruklu kadını otomobilden atan şüpheli yakalandı
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Şişli'de taciz ettiği yabancı uyruklu kadını otomobilden atan şüpheli yakalandı

Şişli'de, K.M.K. adlı yabancı uyruklu kadını yardım etmek bahanesiyle otomobiline alıp taciz eden ve sonrasında da aşağı atan R.P. adlı şahıs yakalandı. Emniyet ekipleri tarafından göz altına alınan R.P., K.M.K. adlı kadının şikayetini çekmesi üzerine serbest bırakıldı.

Şişli'de taciz ettiği yabancı uyruklu kadını otomobilden atan şüpheli yakalandı
17.09.2020 13:02 | Son Güncelleme: 17.09.2020 14:15

Şişli'de yabancı uyruklu kadını hareket halindeki otomobilden atan şüpheli yakalandı. Kadının şikayetçi olmaması üzerine şüpheli emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Olay, Şişli Odesa Bulvarı üzerinde geçtiğimiz Pazartesi günü akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, Sarıyer'de çalıştığı iş yerinden çıkan K.M.K isimli kadın sokak köpeğinin saldırısına uğradı. R.P. isimli kişi ise yardım bahanesiyle kadını otomobiline alarak yola çıktı. Otomobil sürücüsü bir süre sonra kadını taciz etmeye başladı. Tacize maruz kalan kadın ise yaşadığı korku nedeniyle sürücüyle kavga etmeye başladı.

Şişli'de taciz ettiği yabancı uyruklu kadını otomobilden atan şüpheli yakalandı

ŞİKAYETÇİ OLMADI

Kavganın büyümesi üzerine sürücü kadını hareket halindeki otomobilden aşağı attı. Otomobilden birinin yere düştüğünü gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kadını hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise otomobilin plakasını tespit ederek şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucunda şüpheli R.P. yakalanarak gözaltına alındı. Ancak K.M.K.'nin şikayetçi olmaması üzerine, R.P. ifadesi alınarak serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

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