Şişli'de tezgahtan cep telefonu çalan hırsız tutuklandı

ŞİŞLİ, İSTANBUL (AA) - Şişli'de bir iş yerinin tezgahında bulunan cep telefonlarını çaldığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Piyalepaşa Bulvarı'nda yaptığı asayiş uygulaması sırasında durumundan şüphelendikleri ve kendini H.E. olarak tanıtan kişiyi durdurarak üst araması yaptı.

Ekiplerin üzerindeki 2 cep telefonunu sorması üzerine şüpheli tavrılar sergilemeye başlayan zanlı, cihazları Mahmut Şevket Paşa Mahallesi'ndeki bir kargo şirketinden çaldığını itiraf etti.

Feriköy Polis Merkezi Amirliği'ne götürülen şüphelinin yapılan incelemede kimliğinin F.E. olduğu, "hırsızlık", "hükümlü tutuklunun kaçması", "bina içerisinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" ile "başkalarına ait kimlik veya kimlik bilgilerini kullanmak" suçlarından arandığı, ayrıca 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Öte yandan güvenlik kamerasına, şüphelinin kargo şirketinde tezgahta bir şeylerle uğraşırken iç tarafta bulunan iki cep telefonunu alarak cebine koyduğu görüntüler yansıdı.