Şişli'de otomobil refüje çarpıp takla attı: 2 yaralı - Haberler
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Şişli'de otomobil refüje çarpıp takla attı: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Şişli'de seyir halindeki otomobil, refüje çarptıktan sonra takla atarak durabildi.

ŞİŞLİ, İSTANBUL (İHA) - Şişli'de seyir halindeki otomobil, refüje çarptıktan sonra takla atarak durabildi. Otomobil içinde sıkışan iki kişi itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza 06.30'da Şişli Paşa Mahallesi Piyalepaşa Bulvarı Çağlayan istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücüsünün belirlenemeyen 34 CPZ 051 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı.

Otomobilde sıkışan 2 kişi çıkarıldı

Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobili gören diğer sürücüler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen kaza yerine itfaiye ekipleri, otomobil içinde sıkışan Burçay Ay ve Murat Ay'ı çıkararak ambulansa götürdü.

Otomobilde maddi hasar meydana geldi

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulans ile hastaneye götürüldü. Takla atan otomobilde de maddi hasarın olduğu öğrenildi. Çevrede bulunan görgü şahitleri de otomobil içinde 1 kişinin daha olduğunu ama olay yerinden uzaklaştığını iddia etti.

Polis ekipleri ise kazanın çıkış nedenini tespit etmek için inceleme başlattı. - İSTANBUL

Şişli'de otomobil refüje çarpıp takla attı: 2 yaralı

Şişli'de otomobil refüje çarpıp takla attı: 2 yaralı

Şişli'de otomobil refüje çarpıp takla attı: 2 yaralı

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