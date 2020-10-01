Şişli'de 'Örümcek Adam'ı görenler sosyal mesafe ve maske kuralını unuttu
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Şişli'de 'Örümcek Adam'ı görenler sosyal mesafe ve maske kuralını unuttu

01.10.2020 10:44 | Son Güncelleme: 01.10.2020 11:39

Şişli'de bulunan alışveriş merkezinin önünde 'Örümcek Adam' kostümüyle gösteri yapan kişiyi görenler sosyal mesafe kurallarını hiçe saydı. 'Örümcek Adam' ile fotoğraf çektirme yarışına girenlerin ya maske takmadıkları, ya da fotoğraf çektirdikleri sırada maskelerini indirdikleri görüldü.

Şişli'de bulunan bir alışveriş merkezi önünde 'Örümcek Adam' kostümüyle yapılan gösteri sırasında, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sosyal mesafe kuralı ve maske takma zorunluluğu unutuldu.

Şişli'de 'Örümcek Adam'ı görenler sosyal mesafe ve maske kuralını unuttu

Gösteriye olan ilgi yoğun olunca alanda kalabalık oluştu. Oluşan kalabalıkta sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı. 'Örümcek Adam' ile fotoğraf çektirme yarışına girenlerin ya maske takmadıkları, ya da fotoğraf çekimi sırasında maskelerini indirdikleri görüldü. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerası görüntülerine yansıdı.

Şişli'de 'Örümcek Adam'ı görenler sosyal mesafe ve maske kuralını unuttu
Şişli'de 'Örümcek Adam'ı görenler sosyal mesafe ve maske kuralını unuttu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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