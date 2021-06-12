ŞİŞLİ'DE MOTOSİKLETLİ KURYEYE ÇARPTI, ARACINI BIRAKIP OLAY YERİNDEN KAÇTI

Şişli'de motosikletliye çarpan otomobil sürücüsü yardım etmek yerine olay yerinden kaçtı.

Şişli'de motosikletliye çarpan otomobil sürücüsü yardım etmek yerine olay yerinden kaçtı.

Kaza, saat 21.30 sıralarında Büyükdere Caddesi'nde meydana geldi. Hüseyin Akgül'ün kullandığı otomobil ile Ersin Güralp'in idaresindeki motosiklet çarpıştı. Çarpışma sonucu motosikletli kurye Ersin Güralp yaralandı. Kazayı gören çevredeki motosikletli kuryeler, yolu kapatarak trafiğe kapatarak araç geçişini engelledi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü, hastaneye kaldırıldı. Sürücünün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Öte yandan motosikletli kuryeye çarpan otomobil sürücüsü Hüseyin Akgül, olay yerinden uzaklaştığı sırada çevredeki kuryeler tarafından engellendi. Daha sonra çevrede oluşan kalabalığı fırsat bilen Akgül, aracını bırakarak olay yerinden hızla kaçtı.

Görüntü dökümü:

-----------------------Kaza yapan araçlardan görüntü-Yerde yatan yaralı sürücüden görüntü-Otomobil sürücüsünün olay yerinden uzaklaşırken görüntüsü-Motosikletli kuryelerin yolu kapatması

-Genel ve detaylar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı