O anlarda güvenlik kameraları kayıttaydı, alışverişe dalan kadının telefonunu böyle çaldı

Şişli'de bıçakla bir kadını gasp ettiği iddia edilen Cezayir uyruklu genç yaya olarak kaçarken, polisle yaşadığı kovalamaca sonucu yakalandı. Gözaltına alınan zanlının, Şişli'de bir mağazada alışveriş yapan kadının cebinden cep telefonunu çaldığı ortaya çıktı. O anları güvenlik kameraları saniye saniye kaydetti.