Sevgilisini sokak ortasında defalarca tekme tokat böyle dövdü
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Sevgilisini sokak ortasında defalarca tekme tokat böyle dövdü

11.01.2021 09:11 | Son Güncelleme: 11.01.2021 09:58

İstanbul Şişli'de bir şahıs, birlikte yaşadığı kız arkadaşını sokak ortasında defalarca feci şekilde dövdüğü ortaya çıktı. Saldırganın, sevgilisini tekme ve tokat dövdükten sonra eve kadar omuzunda taşıyarak götürdüğü anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Kadının, kendisini darbeden adamdan şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Ara E., Şişli Merkez Mahallesi Pehlivan Sokak'ta aynı evde birlikte yaşadığı Leyla K. (36) ile bilinmeyen bir nedenle önceki gün saat 16.00 sıralarında tartışmaya başladı. Leyla K. evden çıkarak kaçmak isterken, Ara E. yakaladığı kadını tekme ve yumruklarla dövdü.

BAYGINLIK GEÇİRDİ

Leyla K., çevredekilerin müdahalesi ile kurtarıldı. Baygınlık geçiren kadın kendisine gelince koşarak kaçmaya çalıştı. Ancak, Ara E. kendisini engelleyenlerin elinden kurtularak kaçmak isteyen kız arkadaşı Leyla K.'yı yakalayarak yeniden tartaklamaya, tekmelemeye başladı.

KADINI KURTARMAYA ÇALIŞTILAR

Bu sırada köpeğini gezdiren bir kişi kadını kurtarabilmek için müdahale ederken, Ara E. ile kavga etmeye başladı. Ara E. kavga sonrasında apartmanın merdiveninden düşerek hafif şekilde yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kısa sürede gelen 112 ekipleri, Leyla K. ile erkek arkadaşını ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Polis ekiplerine ifade veren Leyla K., erkek arkadaşı Ara E.'den şikayetçi olmadı.

DEFALARCA DARBETMİŞ

İkilinin arasındaki sokağa taşan bir başka şiddet anı bölgedeki güvenlik kamera görüntülerine saniye saniye yansıdı. Bir görüntüde, taksi ile gelen Ara E.'nin evin zilini uzun süre çaldığı, üzerindeki tişörtü çıkardığı, kapının açılması ile birlikte bağırarak içeri girdiği görülüyor.

ÖNCE DÖVMÜŞ, SONRA EVE TAŞIMIŞ

3 gün önce kaydedilen bir diğer güvenlik kamerası görüntüsünde Ara E.'nin yanında yürüdüğü kız arkadaşı Leyla K.'ya evin hemen yanında tekme attığı, aldığı darbenin etkisi ile yere yığılan kadının yanına giderek yumruklamaya devam ettiği ve yanına çömelen Ara E.'nin daha sonra yürüyemeyecek durumdaki kadını omuzuna alarak onu eve kadar taşıdığı kameraya yansıyor.

Sevgilisini sokak ortasında defalarca tekme tokat böyle dövdü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları (4)
İZMİRLİ: Dost/Sevgili olayına karşıyım. nikahsız birliktelik yasak olsun. Aylarca yıllarca devam eden çarpık ilişkiler. Bıktık artık.
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AYHAN KURT: Demekki haketmiş ????
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ÖZGÜR GEZİZEKALI: kime ne ya bir rahat bırakın artık bıktık sizden
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