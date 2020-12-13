Ayrılmak isteyen kız arkadaşını darp eden şahıs yeniden gözaltında
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Ayrılmak isteyen kız arkadaşını darp eden şahıs yeniden gözaltında

13.12.2020 16:48 | Son Güncelleme: 13.12.2020 17:01

Şişli'de ayrılmak isteyen kız arkadaşını dakikalarca tekme tokat döven şahıs, polis ekipleri tarafından yeniden gözaltına alındı.

26 yaşındaki Tuğba Erçakar, Şişli'de kız arkadaşının evinde ayrılmak istediği erkek arkadaşı M.H.B. tarafından dakikalarca tekme tokat darp edilmişti. Olayın ardından genç kadını tekme tokat döven saldırgan gözaltına alınmış ve ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılmıştı.

İKİNCİ KEZ GÖZALTINA ALINDI

Genç kadının darp edildiği ana ilişkin görüntüleri sosyal medyada yayınlayarak yardım istemesinin ardından şahıs, polis ekipleri tarafından ikinci kez gözaltına alındı.

Öte yandan, görüntünün sosyal medyada yayınlanması sonrası vatandaşlar şahsa büyük tepki gösterdi.

Ayrılmak isteyen kız arkadaşını darp eden şahıs yeniden gözaltında
Ayrılmak isteyen kız arkadaşını darp eden şahıs yeniden gözaltında
Ayrılmak isteyen kız arkadaşını darp eden şahıs yeniden gözaltında
Ayrılmak isteyen kız arkadaşını darp eden şahıs yeniden gözaltında

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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