ŞİŞLİ'DE KAYAN OTOMOBİL ÜÇ ARACA ÇARPTI: O ANLAR KAMERADA - Haberler
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ŞİŞLİ'DE KAYAN OTOMOBİL ÜÇ ARACA ÇARPTI: O ANLAR KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ŞİŞLİ'de kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda aracının direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, üç araca çarparak durabildi.

ŞİŞLİ, İSTANBUL (DHA) - ŞİŞLİ'de kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda aracının direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, üç araca çarparak durabildi. Yolda yayaların korkulu anlar yaşadığı kaza cep telefonu ile görüntülendi.

Kaza, Şişli Teşvikiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evlerinden kar yağışını izleyen bir kişi, kayganlaşan yolda dört araca çarpan sürücünün kaza anını kaydetti. Görüntülerde, aracının direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, hızla yokuş aşağıya kayarak kaldırıma vurdu. Buradan da üç otomobile çarparak durabildi. Otomobilin hızla geldiğini görenler, 'Yoldan çekilin' diye bağırarak, olası bir facianın önüne geçti.

ŞİŞLİ'DE KAYAN OTOMOBİL ÜÇ ARACA ÇARPTI: O ANLAR KAMERADA

ŞİŞLİ'DE KAYAN OTOMOBİL ÜÇ ARACA ÇARPTI: O ANLAR KAMERADA

ŞİŞLİ'DE KAYAN OTOMOBİL ÜÇ ARACA ÇARPTI: O ANLAR KAMERADA

ŞİŞLİ'DE KAYAN OTOMOBİL ÜÇ ARACA ÇARPTI: O ANLAR KAMERADA

ŞİŞLİ'DE KAYAN OTOMOBİL ÜÇ ARACA ÇARPTI: O ANLAR KAMERADA

ŞİŞLİ'DE KAYAN OTOMOBİL ÜÇ ARACA ÇARPTI: O ANLAR KAMERADA

ŞİŞLİ'DE KAYAN OTOMOBİL ÜÇ ARACA ÇARPTI: O ANLAR KAMERADA

ŞİŞLİ'DE KAYAN OTOMOBİL ÜÇ ARACA ÇARPTI: O ANLAR KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Teşvikiye, Şişli, Kaza, kar, Güncel, Haber

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