Hareket halindeki araçtan trafiğin ortasına atılan kadın, ezilmekten son anda kurtuldu
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Hareket halindeki araçtan trafiğin ortasına atılan kadın, ezilmekten son anda kurtuldu

İstanbul'da hareket halindeki araçtan akan trafiğin ortasına atılan kadın, ayağından yaralandı. Çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtarılan kadının korku dolu anlar çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

15.09.2020 09:46 | Son Güncelleme: 15.09.2020 10:38

Şişli'de seyir halindeki otomobilden kimliği belirsiz kişilerce atılan ve akan trafiğin ortasına düşen kadın araçların altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

AKAN TRAFİĞİN ORTASINA ATTILAR

Olay, Okmeydanı bağlantı yolunda dün saat 20.00 sıralarında meydana geldi. Kasımpaşa istikametinde giden beyaz otomobilde yolculuk yapan kadın, yola atıldı. Olayın ardından otomobildekiler durmayarak hızla kaçtı. Çevredeki vatandaşlar, araçları durdurup akan trafiğin ortasında kalan kadına yardım etti.

AYAĞINDAN YARALANDI

Kamyonet sürücüsü, yol ortasında yatan kadını son anda fark edip durabildi. Hafif şekilde ayağından yaralanan kadın çevredeki vatandaşlar tarafından yolun ortasından alınıp kaldırıma oturtuldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi ambulansta yapılan yaralı kadın, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

OLAY ANLARI KAMERADA

O anlar bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, seyir halindeki beyaz otomobilin arka kapısı bir anda açılıp kadın yola atılıyor. Ardından otomobil hızla olay yerinden uzaklaşıyor. Yol ortasında kalan kadını fark eden kamyonet sürücüsü, son anda aracını durdurabiliyor. Çevredekilerin araçları durdurup yol ortasında yatan kadını kaldırarak yol kenarına almaları da kameraya yansıyor. Yola atılan kadının ezilmemesi için araçları durdurup yardıma koşan Mahmut Keskin "Bir araç sol şeritte kadını attı ve kaçtı. Biz hemen koştuk 'plakasını alın' diye bağırdık. Yoğun trafik vardı, arabaları biz durdurduk. Ayağından yaralıydı, su verdik" diye konuştu. Polis, olaya ilişkin çalışma başlattı.

Hareket halindeki araçtan trafiğin ortasına atılan kadın, ezilmekten son anda kurtuldu

Kaynak: DHA

Haber Yorumları (5)
ZZZZ: onun arabası var
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VTNDS: ne istanbul buya her türlü pis işler orda birde insanlıkda ölmüş gelen geçiyor
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BOBO: vermemiştir ondan atmışlardır
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