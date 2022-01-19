Hrant Dink'in anması için bazı yollar trafiğe kapatıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hrant Dink'in anması için bazı yollar trafiğe kapatıldı

Hrant Dink'in anması için bazı yollar trafiğe kapatıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in anması için Şişli'de bazı yollar trafiğe kapatıldı.

ŞİŞLİ, İSTANBUL (İHA) - Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in anması için Şişli'de bazı yollar trafiğe kapatıldı.

2007 yılında öldürülen Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in 15. ölüm yıl dönümü nedeniyle Şişli'de bazı yollar trafiğe kapatıldı. İstanbul Valiliği tarafından Hrant Dink'in ölüm yıl dönümü için yapılacak anma nedeniyle saat 11.00 itibariyle bazı yolların trafiğe kapatılacağı açıklandı.

KAPANAN YOLLAR

Valilikçe yapılan açıklamaya göre, Halaskargazi Caddesi, Tavukçu Feti Sokak, Saksı Sokak, Pangaltı 2236 Nolu ışıklar, Özgür Sokak Şişli istikameti, Zafer Sokak Şişli istikameti trafiğe kapandı. Taksim'den gelen akım Valikonağı Caddesi'ne yönlendirilirken Şişli'ye gitmek isteyen sürücü ve yayalar için alternatif güzergah olarak Valikonağı ve Rumeli Caddesi Osmanbey Kavşağı'ndan Şişli istikameti belirlendi. Şişli'den gelen akım ise Osmanbey Kavşağı'ndan Ergenekon Caddesi'ne yönlendirildi.

(Yunus Emre Şeker - Batuhan Altınbaş/ İHA)

Hrant Dink'in anması için bazı yollar trafiğe kapatıldı

Hrant Dink'in anması için bazı yollar trafiğe kapatıldı

Hrant Dink'in anması için bazı yollar trafiğe kapatıldı

Hrant Dink'in anması için bazı yollar trafiğe kapatıldı

Hrant Dink'in anması için bazı yollar trafiğe kapatıldı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

İstanbul Valiliği, Agos Gazetesi, Hrant Dink, Şişli, 3. Sayfa, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title