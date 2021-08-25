Son dakika gündem: Şişli'de hastaneden kanser ilaçları çalan şüpheli tutuklandı
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Son dakika gündem: Şişli'de hastaneden kanser ilaçları çalan şüpheli tutuklandı

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Şişli'de bir hastaneden kanser tedavisi için kullanılan ilaçları çaldığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Şişli'de bir hastaneden kanser tedavisi için kullanılan ilaçları çaldığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 17 Temmuz'da Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden piyasa değeri yaklaşık 250 bin lira olan ilaçların çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.

Hastane ve çevredeki güvenlik kameraları ile MOBESE görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin Abide-i Hürriyet Caddesi Şişli Camisi önündeki durakta halk otobüsünden inerek olay yerine geldiğini belirledi.

Bunun üzerine İstanbul Belediyeler Bilgi İşlem Sanayi ve Ticaret (BELBİM) AŞ'ye şüphelinin kimlik bilgilerinin tespiti için yazılan yazıya bayram tatili nedeniyle cevap alamayan polis, zanlıyı yakalamak için kaçış güzergahındaki görüntüleri de incelemeye aldı.

İlçedeki bir alışveriş merkezi önünden taksiye binerek Gürsel Mahallesi'nde inen ve kamera yetersizliğinden takibi sürdüremeyen ekipler, kapsamlı arşiv kayıtları incelemesiyle şüphelinin A.C.Ş., olduğunu belirledi.

Yapılan çalışmayla 23 Temmuz'da yakalanan zanlı, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Öte yandan, güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, şüphelinin hastane içerisindeki ilaç odasına camdan girme ve kilitli dolabı açarak kanser ilaçlarını yanında bulunan çantaya koyarak arka kapıdan çıktığı anlar yer alıyor.

Son dakika gündem: Şişli'de hastaneden kanser ilaçları çalan şüpheli tutuklandı
Son dakika gündem: Şişli'de hastaneden kanser ilaçları çalan şüpheli tutuklandı
Son dakika gündem: Şişli'de hastaneden kanser ilaçları çalan şüpheli tutuklandı
Son dakika gündem: Şişli'de hastaneden kanser ilaçları çalan şüpheli tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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HASTANEDEN KANSER İLACI ÇALAN HIRSIZ YAKALANDI
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