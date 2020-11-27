Şişli'de bir otelin camından tente üzerine düşen kadın hastaneye kaldırıldı
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Şişli'de bir otelin camından tente üzerine düşen kadın hastaneye kaldırıldı

27.11.2020 02:54 | Son Güncelleme: 27.11.2020 03:06

Şişli'de bir otelin camından tente üzerine düşen kadın hastaneye kaldırıldı Şişli'de gece saatlerinde bir otelin camından otelin tabelasının bulunduğu tentenin üzerine düşen kadın hastaneye kaldırıldı.

Şişli'de bir otelin camından tente üzerine düşen kadın hastaneye kaldırıldı

İSTANBUL - Şişli'de gece saatlerinde bir otelin camından otelin tabelasının bulunduğu tentenin üzerine düşen kadın hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 01: 30 sıralarında Şişli 19 Mayıs Caddesi üzerinde bulunan dünyaca ünlü bir otelde yaşandı. Alınan bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen yabancı uyruklu bir kadın, alkollü şekilde otelin 1'inci katında bulunan cam kenarındayken henüz belirlenemeyen bir sebeple otelin tabelasının bulunduğu tentenin üzerine düştü. Olayı gören otel çalışanları ve vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kadına düştüğü yerde ilk müdahaleyi gerçekleştirerek hastaneye kaldırdı. Tedavisi yapılmak üzere hastaneye götürülen kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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Şişli'de bir otelin camından tente üzerine düşen kadın hastaneye kaldırıldı
Şişli'de bir otelin camından tente üzerine düşen kadın hastaneye kaldırıldı
Şişli'de bir otelin camından tente üzerine düşen kadın hastaneye kaldırıldı
Şişli'de bir otelin camından tente üzerine düşen kadın hastaneye kaldırıldı
Şişli'de bir otelin camından tente üzerine düşen kadın hastaneye kaldırıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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