Şişli'de berber ve güzellik salonu denetimi İçişleri Bakanlığı genelgesine göre yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Şişli'de berber ve güzellik merkezlerinde, ekiplerce denetim gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı genelgesine göre yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Şişli'de berber ve güzellik merkezlerinde, ekiplerce denetim gerçekleştirildi.

Polis, Şişli Belediyesi zabıtası ve sağlık ekipleri Şişli'de bazı alışveriş merkezlerindeki berber ve güzellik merkezlerinde denetim yaptı. İş yerlerine giren ekipler, iş yeri sahiplerine, çalışanlara ve vatandaşlara maske, mesafe ve temizlik konularında uyarı yaparak, kurallara uyulması gerektiğini hatırlattı.

Denetimin yapıldığı güzellik merkezlerin birinin işletmecisi Sevda Dırbazoğlu, koronavirüse karşı alınan önlemlere uyduklarını söyledi.

Kaynak: AA