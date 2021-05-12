Şişli'de apartman kapılarının topuzlarını çalan zanlı yakalandı
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Şişli'de apartman kapılarının topuzlarını çalan zanlı yakalandı

Şişli'de apartman kapılarının topuzlarını çalan zanlı yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Şişli'de apartman kapılarının topuzlarını çalan hırsız kameralara yansıdı.

Şişli'de apartman kapılarının topuzlarını çalan hırsız kameralara yansıdı. Zanlı polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

Edinilen bilgilere göre Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Harbiye çevresinde apartmanların kapı topuzlarını çalan bir şahsın yakalanması için çalışma başlattı. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri, zanlıyı Teşvikiye Hüsrev Gerede Caddesi'nde yakaladı. Polis merkezine götürülen zanlı, ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kapı topuzu hırsızı güvenlik kameraları tarafından da saniye saniye görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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