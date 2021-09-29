ŞİŞLİ'DE 13 ROMAN ÇİFTE RESMİ NİKAH KIYILDI - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ŞİŞLİ'DE 13 ROMAN ÇİFTE RESMİ NİKAH KIYILDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
ŞİŞLİ'DE 13 ROMAN ÇİFTE RESMİ NİKAH KIYILDI

Haber-Kamera Hasan YILDIRIM -Özgür EREN İSTANBUL DHA- ŞİŞLİ'de resmi nikahları olmayan 13 çift, İstanbul Valiliği'nin düzenlediği törende resmi nikah kıyıldı.

ŞİŞLİ, İSTANBUL (DHA) - Haber -Kamera Hasan YILDIRIM -Özgür EREN İSTANBUL DHA- ŞİŞLİ'de resmi nikahları olmayan 13 çift, İstanbul Valiliği'nin düzenlediği törende resmi nikah kıyıldı. Nikah dairesine kimi torunu ile gelirken kimisi de kundaktaki bebeği ile geldi.

Şişli Kuştepe'de beraber yaşayıp nikahları olmayan 13 Roman çifte, İstanbul Valiliği ve Şişli Kaymakamlığının desteği nikah kıyıldı. Törene İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Şişli Kaymakamı Ali Fuat Türkel ile Şişli Belediye Başkan Vekili Çetin Keçeli katıldı. Kimi torunuyla kimi de bebeği ile gelen 13 çiftin nikahını Şişli Belediye Başkan Vekili Çetin Keçeli kıyarken Vali Ali Yerlikaya'da nikah şahidi oldu. Kuştepe'den toplu olarak Şişli Evlenme Dairesi'ne gelen çiftler, çalan davul zurna ile göbek attı.

BUGÜN BİRBİRİMİZİ KUTLAMA GÜNÜ

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Bizim hayatımızdaki en önemli dönüm noktalarından biri evlilik. Dünyaya geliyoruz anne babalarımız bizim bahtı açık olsun, mürvetlerini görelim dualarıyla hayata hazırlıyorlar. Şimdi bu imzaları atmayı biz biraz ihmal etmişiz. Ama bugün birbirimizi suçlama günü değil. Bugün birbirimizi kutlama ve sevincini paylaşma, tebrik etme ve en güzel söylemleri ifade etme günüdür. Biz de onu yapıyoruz. 13 çiftimize tekrar mutluluklar diliyorum dedi.

İKİ ÇOCUĞUMLA NİKAHA GELDİK

Kucağındaki çocukla nikaha gelen Eren Ayvacıoğlu ile Başak Atınız çifti 'Çok mutluyuz. Zaten olacaktı böyle olması daha iyi oldu. Herkese teşekkür ediyorum. Valimize teşekkür ediyoruz. Bizi bu güne getirdi. İki çocuğumla nikaha geldik diye konuştu.

30 YIL SONRA RESMİ NİKAH

30 yıldır beraber yaşadıklarını ve torun sahibi olduklarını söyleyen 52 yaşındaki Yıldıray Kocayemiş 30 yıl oldu ama resmi nikah bugün. Bir torun var. Maddiyatsızlık nedeniyle bekledik. Şimdi mutluyuz şeklinde konuştu. Yıldıray Kocayemiş ile nikahları kıyılan 44 yaşındaki Emine Çalıoğlu Şu an çok mutluyum. Bir şey diyecek durumum yok. Torun oldu ondan sonra nikah oldu. Ters olmadı. Daha güzel oldu. Sanki ikinci evlilik gibi oldu dedi.

ŞİŞLİ'DE 13 ROMAN ÇİFTE RESMİ NİKAH KIYILDI

ŞİŞLİ'DE 13 ROMAN ÇİFTE RESMİ NİKAH KIYILDI

ŞİŞLİ'DE 13 ROMAN ÇİFTE RESMİ NİKAH KIYILDI

ŞİŞLİ'DE 13 ROMAN ÇİFTE RESMİ NİKAH KIYILDI

ŞİŞLİ'DE 13 ROMAN ÇİFTE RESMİ NİKAH KIYILDI

ŞİŞLİ'DE 13 ROMAN ÇİFTE RESMİ NİKAH KIYILDI

ŞİŞLİ'DE 13 ROMAN ÇİFTE RESMİ NİKAH KIYILDI

ŞİŞLİ'DE 13 ROMAN ÇİFTE RESMİ NİKAH KIYILDI

ŞİŞLİ'DE 13 ROMAN ÇİFTE RESMİ NİKAH KIYILDI

ŞİŞLİ'DE 13 ROMAN ÇİFTE RESMİ NİKAH KIYILDI

ŞİŞLİ'DE 13 ROMAN ÇİFTE RESMİ NİKAH KIYILDI

ŞİŞLİ'DE 13 ROMAN ÇİFTE RESMİ NİKAH KIYILDI

ŞİŞLİ'DE 13 ROMAN ÇİFTE RESMİ NİKAH KIYILDI

ŞİŞLİ'DE 13 ROMAN ÇİFTE RESMİ NİKAH KIYILDI

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, nikahını kıydığı çiftten 6 çocuk istedi

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, nikahını kıydığı çiftten 6 çocuk istedi

 Ulaşımda İstanbulkart sıkıntısı! Talebe yetişemeyen İBB, yeni ihale açtı

Ulaşımda İstanbulkart sıkıntısı! Talebe yetişemeyen İBB, yeni ihale açtı

 Zindaşti'nin suç örgütü davasında sanık polisler bilgi sızdırdıkları iddiasını reddetti

Zindaşti'nin suç örgütü davasında sanık polisler bilgi sızdırdıkları iddiasını reddetti
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Nuri Meral Akşener Vladimir Putin Devlet Bahçeli
Magazin Bülent Ersoy Seda Sayan
Spor Mehmet Topal Abdullah Avcı Amelia Hamlin
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Sergen Yalçın Emine Erdoğan Mustafa Varank
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: ŞİŞLİ'DE 13 ROMAN ÇİFTE RESMİ NİKAH KIYILDI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.09.2021 15:41:06. #1.12#