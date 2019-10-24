Şişli Belediyesi'nden Cumhuriyet Bayramı'na özel etkinlikler

24.10.2019 22:20

Şişli Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel, "Şişli Cumhuriyet Bayramı Şöleni" başlığı altında bir dizi etkinlik düzenleyecek.

Yarından itibaren "Benim Cumhuriyetim" teması altında başlayacak etkinlikler, 29 Ekim'e kadar devam edecek.

Şişli Belediyesi'nin Cumhuriyet'in kuruluşunun 96. yılı kapsamında hazırladığı programda, 26 Ekim'de Metin Özülkü ve orkestrası ile Sibel Alaş ve Jale, 27 Ekim'de Faruk Demir, 28 Ekim'de rap sanatçısı Ceza, 29 Ekim'de de Teoman Maçka Demokrasi Parkı'nda sahne alacak.

Programın son günü 29 Ekim'de ise Mustafa Kemal Atatürk'ün Şişli'de bulunan evinin önünden kortej oluşturulacak. Ayrıca Nişantaşı Sanat Parkı, Mıstık Parkı, Valikonağı Caddesi, Rumeli Caddesi, Abdi İpekçi Caddesi ve Halaskargazi Caddesi'nde sokak lezzetleri, sokak müziği, atölye çalışmaları, sağlıklı yaşam ve spor aktiviteleri gibi çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA