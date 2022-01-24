Şişli Belediye Başkanı Keskin: Fatma Girik'i kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyim
ŞİŞLİ Belediye Başkanı Muammer Keskin, Fatma Girik'in öldüğünü açıkladı.
ŞİŞLİ, İSTANBUL (DHA) - ŞİŞLİ Belediye Başkanı Muammer Keskin, Fatma Girik'in öldüğünü açıkladı.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Keskin, " Yeşilçam'ın ve Şişlimizin büyük değeri, ilçe başkanlığı yaptığım dönemde birlikte çalışmaktan onur duyduğum eski Şişli Belediye Başkanımız sevgili Fatma Girik'i kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyim" dedi.
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