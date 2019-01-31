Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü'den İlginç Benzetme: Kırmızı Pazartesi Romanı Sahneye Konuyor

Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü, görevde bulunduğu süre zarfında kendisinden önceki 20 yıllık belediyecilik anlayışına karşı mücadele ettiğini ve belediye meclisinin direnciyle karşılaştığını söyledi. İnönü, yaşananları Marquez'in Kırmızı Pazartesi romanına benzetti.

Hayri İnönü, Birgün gazetesinden Tuğçe Çınar'ın sorularını yanıtladı.

"DURUMDAN ÇOK MEMNUN DEĞİLİM"

"Şişli'de adaylık süreci büyük bir bilinmezlikle sürüyor. Siz bu süreci nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna İnönü'nün yanıtı şu şekilde oldu:

"Göreve geldiğimden bu yana, Şişli'de 1994 yılında Gülay Atığ'ın belediye başkanlığı ile başlayan ve onu izleyen 20 yılda kurumsallaşan bir belediyecilik anlayışına karşı mücadele ettim. Emin olun kolay bir mücadele değildi bu. Bu mücadele sırasında tehdit edildim, en yakın çalışma arkadaşımı cinayete kurban verdim, her türlü saldırıya uğradım ama taviz vermedim. Çok açık söylemem gerekirse bu mücadelede partili birkaç yakın dostum ve Şişli halkı dışında büyük bir destek de görmedim. Dolayısıyla bu mücadeleyi bilerek veya bilmeyerek kesintiye uğratacak hiçbir girişimi içime sindirmem mümkün değil. Sürecin uzamasından herkes gibi ben de çok memnun değilim ama yapacak çok da bir şey yok"

BELEDİYENİN GAYRİMENKULLERİ

Hayri İnönü, yöneltilen "Bütün bu süreç belediyenin gayrimenkulleri nedeniyle mi yaşandı?" sorusu üzerine de şunları söyledi:

"Tabii ki, Mustafa Sarıgül'ün belediye meclisi kararı ile kendi vakfının üzerine geçirdiği 500 milyon $ değerindeki 9 gayrimenkul ile Bilgi Üniversitesi'ne 2 TL'ye sattığı Kuştepe Kampüsü'nü geri almak için başlattığım mücadele önemli bir faktördü. Göreve geldikten sonra bu gayrimenkulleri geri almak için açtığım 40 davayı kazandım. Bunun çeşitli kesimlerden aldığı tepkiyi siz bir hayal edebilir misiniz?"

"Belki dikkatinizden kaçmıştır, makamında çeteler tarafından vurularak öldürülen Cemil Candaş davasında savcılık iddianamesinde ne deniyor biliyor musunuz? "Cemil Candaş, Şişli'de 20 yıldır yerleşen rant çetesine karşı mücadele ettiği için, orda yapmak istedikleri yasa dışı işlemlere izin vermediği için, daha önce MAKS sisteminde yaptıkları yasadışı işlemleri tespit edip savcılığa suç duyurusunda bulunduğu için öldürülmüştür.""

"Aklı, vicdanı, sağduyusu olan herkesin gördüğü ve bildiği bir rezalet vardı Şişli'de. Ben bu mücadeleye başladığımda Belediye Meclisi'nin direnci ile karşılaştım. CHP'nin 28 üyesi vardı Belediye Meclis'inde. 8'i hariç tümü eski sistemin ortadan kaldırılmasına direnç gösterdi. Bugün bir kısmı DSP'ye geçti. Önümüzdeki günlerde diğerlerinin de geçmesini bekliyorum. Kolay değildi bu belediye meclisi ile çalışmak. Aslında Şişli'de Marquez'in Kırmızı Pazartesi romanı, sahneye konuyor."

Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü

GÜÇLÜ ADAY TARTIŞMASI

"Güçlü aday arayışından bahsediliyor siz ne diyorsunuz?"

"Bakın çok ciddi bir dezenformasyon süreci yaşanıyor. Ortalıkta dolaşan söylentilere çok kulak asmamak gerekiyor. Ama ben şunu söyleyeyim size; bakın, Ocak 2019 yılında genel merkez tarafından yaptırılan ve şu anda da genel merkez yöneticilerinin önünde duran ilçe araştırmasında, Şişli Belediyesi İstanbul'un CHP'li 14 belediyesi arasında tüm seçmenlerde en başarılı ikinci, CHP'li seçmende ise birinci sırada bulunmaktadır."

"Ne demek güçlü aday? Güçlü aday derken ne kastediliyor?"

"Sokakta iyi kavga edecek adaysa, haklılar, benim tarzım değil. Ben bu tür bir karanlıkla ancak temiz siyasetin dili ve kararlılığıyla mücadele edileceğine inanıyorum. İnanmaktan da öte bu böyle. Tartışmaya bile açmıyorum bunu. Genel Başkan'ın Parti Meclisi'nde Şişli için yeni bir araştırma yaptırırız, dediği söyleniyor. Bu da bir söylenti. Genel Başkan buradaki mücadelenin her aşamasında bilgilendirildi. Zaten yaptırılmış bir araştırma var. Ayrıca 3 günde nasıl bir araştırma yapılacak? Ben bunun da doğru olmadığını, Kemal Bey'in bu söylentilerle yıpratılmak istendiğini düşünüyorum. Hiç prim vermiyorum."