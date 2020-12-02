Şişli Belediye Başkan yardımcısı Cihan Yavuz kimdir? Şişli Belediye Başkan yardımcısı Cihan Yavuz neden tutuklandı?
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Şişli Belediye Başkan yardımcısı Cihan Yavuz kimdir? Şişli Belediye Başkan yardımcısı Cihan Yavuz neden tutuklandı?

02.12.2020 17:53 | Son Güncelleme: 02.12.2020 17:56
Şişli Belediye Başkan yardımcısı Cihan Yavuz kimdir? Şişli Belediye Başkan yardımcısı Cihan Yavuz neden tutuklandı?

Şişli Belediye Başkan yardımcısı Cihan Yavuz gözaltına alındı. Şişli Belediye Başkan yardımcısı Cihan Yavuz kimdir? Şişli Belediye Başkan yardımcısı Cihan Yavuz neden tutuklandı? Konu ile ilgili detayları haberimizden takip edebilirsiniz.

Şişli Belediye Başkan yardımcısı Cihan Yavuz kimdir? Şişli Belediye Başkan yardımcısı Cihan Yavuz neden tutuklandı?

ŞİŞLİ BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI CİHAN YAVUZ KİMDİR?

1978 yılı Tatvan doğumlu olan 42 yaşındaki Cihan Yavuz, ilk, orta ve lise öğrenimini Tatvan 'da tamamlamıştır. 1998 yılında İstanbul'a taşınmıştır. 1998 yılında İstanbul'a taşınan Cihan Yavuz, 1998-2001 yılları arasında tekstil atölyesinde çalıştı. 2001-2003 yılları arasında İSKİ'ye bağlı bir şirkette çalıştı. 2004 yılında üniversite eğitimi için KKTC(Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti)'ye gitti. İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema bölümünde okudu. 2010 yılında tekrar İstanbul'a gelen Yavuz, TV Kanallarında kameraman ve muhabir olarak çalıştı. 2014 yılından beri özel bir şirkette Proje Yapım Koordinatörü olarak çalışmaktadır.

ŞİŞLİ BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI CİHAN YAVUZ NEDEN TUTUKLANDI?

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, bugün adliyeye sevk edildi. Mahkeme, Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz'la birlikte 4 kişi hakkında tutuklama kararı verdi.

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