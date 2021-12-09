Şişli'de direksiyonun altında saklanmış uyuşturucu ele geçirildi - Haberler
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Şişli'de direksiyonun altında saklanmış uyuşturucu ele geçirildi

Şişli'de direksiyonun altında saklanmış uyuşturucu ele geçirildi
Demirören Haber Ajansı / Hasan Yıldırım - Haberler | Güncel

ŞİŞLİ'de durumundan şüphelenilerek durdurulan otomobilin direksiyonuna gizlenmiş 14 parça uyuşturucu madde ele geçirildi.

ŞİŞLİ, İSTANBUL (DHA) - ŞİŞLİ'de durumundan şüphelenilerek durdurulan otomobilin direksiyonuna gizlenmiş 14 parça uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü tutuklandı.

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri dün gece Dolapdere Caddesi üzerinde yaptığı kontrollerde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Şoför ve yanında oturan kadınının yapılan kontrollerde ve üst aramasında bir şey bulunamadı.

POLİSLER UYUŞTURUCU KOKUSUNDAN BULDU

Otomobilden uyuşturucu kokusu gelmesi üzerine Şişli Asayiş Büro Amirliği ekipleri, araçta arama kararı alarak ayrıntılı inceleme yaptı. Yapılan incelemelerde otomobilin direksiyon kilit kısmında gizlenmiş halde 14 parça (26.93 gr) uyuşturucu madde ve satışa hazır halde esrar buldu. Araç sürücüsü E.A ile yanındaki E.İ ifadesi alınmak üzere Feriköy Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. Sürücü E.A sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanırken yanındaki E.İ serbest bırakıldı. Sürücünün üzerindeki 450 liraya el konulurken, ele geçirilen uyuşturucu madde incelenmeye gönderildi. Otomobil ise yediemin otoparkına çekildi.


- İstanbul
Şişli'de direksiyonun altında saklanmış uyuşturucu ele geçirildi

Şişli'de direksiyonun altında saklanmış uyuşturucu ele geçirildi

Şişli'de direksiyonun altında saklanmış uyuşturucu ele geçirildi

Şişli'de direksiyonun altında saklanmış uyuşturucu ele geçirildi

Şişli'de direksiyonun altında saklanmış uyuşturucu ele geçirildi

Şişli'de direksiyonun altında saklanmış uyuşturucu ele geçirildi

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Demirören Haber Ajansı / Hasan Yıldırım - Son Dakika Haberleri

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