Şişli'de direksiyonun altında saklanmış uyuşturucu ele geçirildi

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri dün gece Dolapdere Caddesi üzerinde yaptığı kontrollerde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Şoför ve yanında oturan kadınının yapılan kontrollerde ve üst aramasında bir şey bulunamadı.

POLİSLER UYUŞTURUCU KOKUSUNDAN BULDU