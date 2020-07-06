Şişecam, Koronavirüsü Yok Eden V-Block Teknolojisi Geliştirdi! Şişecam Topluluğu, virüsü ve bakterileri yok eden V-Block teknolojisi geliştirdiğini açıkladı. Peki, geliştirilen teknoloji, virüsü ve bakterileri nasıl yok ediyor? Şişecam Topluluğu Ev Eşyası Grup Başkanı Cemil Tokel, Habertürk TV'de katıldığı bir programda konu ile ilgili çok

Şişecam Topluluğu, virüsü ve bakterileri yok eden V-Block teknolojisi geliştirdiğini açıkladı. Peki, geliştirilen teknoloji, virüsü ve bakterileri nasıl yok ediyor? Şişecam Topluluğu Ev Eşyası Grup Başkanı Cemil Tokel, Habertürk TV'de katıldığı bir programda konu ile ilgili çok önemli açıklamalarda bulundu.

Şişecam V-Block Teknolojisi Nedir?

Yeni tip koronavirüs vakaları artmaya devam ederken Şişecam Topluluğu'undan umut verici bir haber geldi. Şişecam Topluluğu, cam yüzeylerdeki bakteri ve virüsleri yok edebilen "Antimikrobiyal V-Block teknolojisi" olarak adlandırılan özel bir kaplama teknolojisi geliştirdi. Yerli üretim kaplama teknolojisinin yeni tip koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında önemli ölçüde katkı sağlayacağı düşünülüyor.

Geliştirdikleri teknoloji hakkında önemli bilgiler paylaşan Şişecam Topluluğu Ev Eşyası Grup Başkanı Cemil Tokel, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Pandeminin insan temas noktası var bunu da maskelerin dışında önleyemiyorsunuz ama bundan sonra esas gelen bir problem sosyal temasın çok yüksek olduğu yerlerdeki ürünlerin dağıtımı. Öncelikle virüsü ve bakteriyi parçalayan formül ortaya çıktı. Ondan sonraki işin esas hayati geçişine sebep olan bunun fonsiyonel olarak uygulanmasıydı. Biz bu formülü sıcak hat üzerinde ürünümüzün yüzeyine entegre edebilen bir sistem kurduk. Yüksek ısıda bunu da sprey ve buhar sistemiyle yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Şişecam Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Kırman, "Alanında dünyanın önde gelen Ar-Ge merkezlerinden biri olan Şişecam Bilim, Teknoloji ve Tasarım Merkezi tarafından geliştirilen bu teknolojiyi cam ev eşyası üzerine dünyada ilk kez uygulayan cam üreticisi olmanın heyecanını yaşıyoruz" dedi.

Prof. Dr. Kırman, sözlerine şu şekilde devam etti: "Gerekli resmi izin süreçlerinin tamamlanmasının ardından Antimikrobiyal V-Block Teknolojisi ile donatılan ürünlerimizin ülkemizde kullanılmaya başlanması ile birlikte tüketicilerin özellikle otel, kafe ve restoran gibi dış mekanlardaki sağlık endişelerinin azalacağına ve bu önemli buluşun turizm sektörüne katkı sağlayacağına, ihracat gelirlerimizi de artıracağına inanıyoruz."

Kaynak: Tamindir