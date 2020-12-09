Sakarya, Bolu ve Düzce'de sis etkili oluyor
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Sakarya, Bolu ve Düzce'de sis etkili oluyor

09.12.2020 09:29 | Son Güncelleme: 09.12.2020 09:50

Sakarya, Düzce ve Bolu'da sis etkili oluyor.

Sakarya, Düzce ve Bolu'da sis etkili oluyor.

Bolu'da sis, özellikle Anadolu Otoyolu'nda Yumrukaya, Abant Kavşağı ve Bolu Dağı Tüneli kesiminde, D-100 kara yolunda ise Bakacak, Seymenler ve Karanlıkdere ile Abant Kavşağı'nda etkisini gösteriyor.

Sis nedeniyle görüş mesafesinin 30 metreye düştüğü bölgede sürücüler, yolda ilerlemekte güçlük çekiyor.

Güzergahta görev yapan Karayolları ve trafik ekipleri, sürücüleri trafik işaret ve işaretçilerine uymaları için uyardı.

Kent merkezinde de sis görülüyor.

Düzce

Düzce'de de görülen sis, Bahçeşehir, Kalıcı Konutlar, Atatürk Bulvarı, Cedidiye ve İstanbul caddeleri ile Kültür Mahallesi ve Anadolu Otoyolu'nun Bataklıçiftlik, Hatıplar, Sinirci, Otluoğlu, Küçük ve Büyük Melen ile Düzce gişeleri mevkilerinde etkili oluyor.

Bölgede ring halinde görev yapan polis ekipleri, sürücülere yakın takip ve aşırı hız yapmamaları için uyarıda bulunuyor.

Sakarya

Sakarya'da gece başlayan sis, sabah saatlerinde etkisini artırdı.

Sis nedeniyle görüş mesafesinin azaldığı Serdivan, Adapazarı ve Erenler ilçelerinde sürücüler, trafikte dikkatle ilerledi.

Sakarya, Bolu ve Düzce'de sis etkili oluyor
Sakarya, Bolu ve Düzce'de sis etkili oluyor
Sakarya, Bolu ve Düzce'de sis etkili oluyor
Sakarya, Bolu ve Düzce'de sis etkili oluyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder

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