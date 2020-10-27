Sis içerisinde kalan Selimiye Camisi manzarasıyla hayran bıraktı
27.10.2020 10:25 | Son Güncelleme: 27.10.2020 10:25
Selimiye Camisi sis arasında güzel görüntüler oluşturdu.
Selimiye Camisi sis arasında güzel görüntüler oluşturdu.
Edirne'de yer yer etkili olan sis Selimiye'nin minareleri ve kubbesini kapladı. Selimiye, sisle kartpostallık görüntüler sergiledi.
Yüksek kesimlerden gözlendiğinde cami siste tamamen kayboldu.
Hava sıcaklığının 12 derece ölçüldüğü kentte sisin öğle saatlerine doğru etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci