Sırtındaki çuvaldan çaldığı 10 tavuk çıktı
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Sırtındaki çuvaldan çaldığı 10 tavuk çıktı

18.01.2021 11:10 | Son Güncelleme: 18.01.2021 11:15
Sırtındaki çuvaldan çaldığı 10 tavuk çıktı

KONYA'da bir kümesten 10 tavuk çalan G.Ş. (16), yolda çuvalla yürüdüğü sırada polis ekiplerince yakalandı.

KONYA'da bir kümesten 10 tavuk çalan G.Ş. (16), yolda çuvalla yürüdüğü sırada polis ekiplerince yakalandı. 

Olay, gece yarısı Meram ilçesi Ali Ulvi Kurucu Mahallesi'nde meydana geldi. İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, son 1 hafta içinde bölgede evlerden ve kümeslerden tavukların çalındığına dair çok sayıda ihbarın gelmesi üzerine çalışma başlattı.  Polis, bölgede çalışma yaptığı sırada, yine bir kümesten tavuk çalındığı ihbarı geldi. Bu sırada bölgedeki ekipler, yolda elinde çuvalla yürüyen G.Ş.'yi şüphe üzerine durdurdu. Polis, G.Ş.'nin elindeki çuvalı açtığında, 10 tavuk buldu. GBT sorgusu yapılan ve 'hırsızlık' suçundan kaydı bulunduğu belirlenen G.Ş., gözaltına alındı. Tavuklar sahibine teslim edildi. 

  


Sırtındaki çuvaldan çaldığı 10 tavuk çıktı
Sırtındaki çuvaldan çaldığı 10 tavuk çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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