Sırrı Süreyya Önder sağlık durumu nedir? SON DAKİKA!

Uzun süredir yoğun bakımda tedavi gören Sırrı Süreyya Önder sağlık durumu ile ilgili son gelişmeler kamuoyu ile paylaşıldı. Sırrı Süreyya Önder sağlık durumu, sevenleri ve siyasi çevreler tarafından yakından takip ediliyor. 12 saat süren zorlu ameliyatın ardından 13 gündür yoğun bakımda tutulan Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu hakkında hastaneden yeni bir yazılı açıklama geldi. Peki, Sırrı Süreyya Önder sağlık durumu nasıl, iyileşiyor mu?

SIRRI SÜREYYA ÖNDER SAĞLIK DURUMU NEDİR?

Açıklamada, "Hastamız Sayın Sırrı Süreyya Önder; Bugün Hastanemiz yoğun bakım ünitesindeki 13. gününde, ECMO (kalp destek cihazı) ve inotropik destek tedavisi altında hemodinamik stabilitesini korumasına rağmen maalesef nörolojik tablosu giderek bozulmuş. Başka bir kırılma noktasına gelmiş bulunmaktayız.

"BEYİN ÖDEMİ DEVAM ETMEKTEDİR"

Hastamızın refleksleri azalmış, beyin ödemi devam etmektedir. Hayati tehlikesi maalesef artarak devam etmektedir. Ancak sabırla tedavilerimizi yaparak beklemeye devam edeceğiz. Hepinize teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum" ifadelerine yer verildi.