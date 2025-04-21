Yoğun bakımda bulunan Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu hakkında Başhekim Prof. Dr. Çavlan Çiftçi de önemli bilgiler paylaştı. Çiftçi, "Hastamızın şuuru halen kapalı ve refleksleri istediğimiz seviyede değil" ifadelerini kullanarak, yüksek riskin sürdüğünü belirtti. Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu hakkındaki son durum merak ediliyor. Peki, Sırrı Süreyya Önder sağlık durumu ne? SON DAKİKA!

SIRRI SÜREYYA ÖNDER SAĞLIK DURUMU NE?

Kalp rahatsızlığı geçiren ve aort damarı yırtılan daha sonra ise ameliyat olduktan sonra yoğun bakımda tedavisi süren DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili hastaneden açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, kalbinin çalışmayan sağ kısmının kasılmaya başladığı ifade edildi.

"NÖROLOJİK AÇIDAN ENDİŞELERİMİZ YÜKSEK"

Nörolojik durumla ilgili ise endişeler sürüyor. Açıklamanın son bölümünde şu ifadeler kullanıldı:

"Hastamızın ilk geldiği andan itibaren şuuru kapalı olup, refleksleri istediğimiz seviyede değil. Beyin kan akımı transkraniyal doppler'de mevcut. Nörolojik değerlendirmelerimiz, konuya ilişkin çalışmalarımız devam ediyor. Bu nedenle ilk ameliyat olduğunda ki basın açıklamamızda ifade ettiğimiz gibi nörolojik açıdan ciddi endişelerimiz halen yüksek."