Sırrı Süreyya Önder mezarı nerede, nereye gömüldü?

Geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan ve yoğun bakıma alınan DEM Parti Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, dün 18 günlük yaşam mücadelesini kaybetmişti. Önder, bugün son yolculuğuna uğurlandı. Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Önder'in cenazesi defnedildi. Peki, Sırrı Süreyya Öndermezarı nerede, nereye gömüldü?

SIRRI SÜREYYA ÖNDERMEZARI NEREDE?

Geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan ve yoğun bakıma alınan DEM Parti Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, dün 18 günlük yaşam mücadelesini kaybetmişti. Önder, bugün son yolculuğuna uğurlandı. Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Önder'in cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi

Cenaze namazını vasiyeti üzerine ilahiyatçı yazar İhsan Eliaçık kıldırdı.

Önder için Diyarbakır'da, Halkın Demokrasi Derneği (Halk-Der) öncülüğünde gıyabi cenaze namazı kılındı. Bağlar ilçesinde bulunan Yeniköy Asri Mezarlığı'nda kılınan gıyabi cenaze namazına kentteki siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Cenaze namazının ardından açıklamalarda bulunan Halk-Der Genel Başkan Vekili Emrah Altun, "Türkiye'de Türk ve Kürt halklarının kardeşliğinde aktif rol üstlenen Sırrı Süreyya Önder, hakkın rahmetine kavuştu. Kendisi, barış mücadelesi için bir elçi olarak yaşamını sürdürdü. Diyarbakır halkı olarak bugün matem gününde onunla beraber olmak istedik. Gözü arkada kalmasın, bıraktığı yerden bayrağı yükselteceğiz. Kendisine rahmet diliyoruz. Halkımızın başı sağ olsun, dedi.