Sırp model Ana Korac, 1. Dünya Savaşı'nın başlangıcı sorusuna "1389" cevabını verince alay konusu oldu
"Jessica Rabbit" karakterine benzerliği ile dikkatleri üzerine çeken ve katıldığı yerel yarışmalarda ünlenen 25 yaşındaki Sırp model Ana Korac, katıldığı programda 1. Dünya Savaşı ne zaman başladı sorusuna "1389" cevabını verince dalga konusu oldu.
Ami G Show isimli bilgi yarışması programında, yarışmacılar soruların cevaplarını bir kağıdın üzerine yazıp kameraya gösteriyorlar. Yarışmaya katılan Sırp model Ana Korac, "1. Dünya Savaşı ne zaman başladı?" sorusuna "1389" cevabını gerince stüdyoda bulunanlar ve televizyon başındakiler kahkaha attı.
GENEL KÜLTÜR BİLGİSİNİ ELEŞTİRDİLER
Genç modelin bu cevabından sonra, sosyal medya kullanıcıları da genel kültür bilgisinin az olmasıyla dalga geçtiler. Ana, daha önce de sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğraflarda Photoshop kullandığı gerekçesi ile takipçileri tarafından eleştirilip dalga konusu olmuştu.
"JESSİCA RABBİT" KARAKTERİNE BENZETİLDİ
Sırp model, geçen sene geçirdiği operasyonlar sonrası kurmaca karakter Jessica Rabbit karakterine benzeyen ve çektiği fotoğraflardan sonra kendisine "Jessica Rabbit" lakabı takılmıştı.
Haber Videosu: Sırp model Ana Korac, 1. Dünya Savaşı'nın başlangıcı sorusuna "1389" cevabını verince alay konusu oldu
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oğlum bu kadar bilgili olmayın laCevap Yaz Yayından Kaldır
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Lan irani akıllı ol.Esip gürlüyorsunda yağmur yok.Yiyeceksin yine şamarı.Cevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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JA JA.SCHÖNNN.Yayından Kaldır
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da daYayından Kaldır
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Aynen be yaaYayından Kaldır
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:)))) ;))))))Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Vücut dolu kafa boş.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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1389 tarihi sırplar için önemli o yüzden dikkat çekme amaçlı yapmıştırCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Kadınların güzel ama aptal olanını severim kandırması kolay oluyor.Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır