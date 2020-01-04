: Sırp model Ana Korac, 1. Dünya Savaşı'nın başlangıcı sorusuna "1389" cevabını verince alay konusu oldu

04.01.2020 17:18 | Son Güncelleme: 04.01.2020 17:42

Ami G Show isimli bilgi yarışması programında, yarışmacılar soruların cevaplarını bir kağıdın üzerine yazıp kameraya gösteriyorlar. Yarışmaya katılan Sırp model Ana Korac, "1. Dünya Savaşı ne zaman başladı?" sorusuna "1389" cevabını gerince stüdyoda bulunanlar ve televizyon başındakiler kahkaha attı.

GENEL KÜLTÜR BİLGİSİNİ ELEŞTİRDİLER

Genç modelin bu cevabından sonra, sosyal medya kullanıcıları da genel kültür bilgisinin az olmasıyla dalga geçtiler. Ana, daha önce de sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğraflarda Photoshop kullandığı gerekçesi ile takipçileri tarafından eleştirilip dalga konusu olmuştu.

"JESSİCA RABBİT" KARAKTERİNE BENZETİLDİ

Sırp model, geçen sene geçirdiği operasyonlar sonrası kurmaca karakter Jessica Rabbit karakterine benzeyen ve çektiği fotoğraflardan sonra kendisine "Jessica Rabbit" lakabı takılmıştı.

Jessica Rabbit karakteri

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