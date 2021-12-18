Şırnaklılara "Hamsi Günü" etkinliğinde 1,5 ton balık ikram edildi

ŞIRNAK (AA) - Şırnak Valiliği ve Belediyesi ile Rize Belediyesi iş birliğiyle, gönül köprüleri ve kardeşlik bağlarının pekişmesi amacıyla "Hamsi Günü" etkinliği gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan stantlarda, Rize'den getirilen 1,5 ton hamsi tavada pişirilerek vatandaşlara dağıtıldı.

Programda, Kürtçe ve Türkçe şarkılar seslendirildi. Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan da tulum ve kemençe ile seslendirilen ezgilere eşlik etti ve halay çekti.

Vali Pehlivan, yaptığı konuşmada, hamsi mevsiminde bu etkinliği düzenlediklerini, ikincisini de Rize'de yapmayı planladıklarını söyledi.

"Bu tür etkinlikler birliği, kardeşliği, sevgiyi ve dayanışmayı pekiştiriyor." ifadesini kullanan Pehlivan, şöyle konuştu:

"Bugün kente gelenler, Şırnaklı hemşehrilerimizin misafirperverliklerini görenler adeta bir gönül elçisi olacaktır. Şırnak'ı anlatacaklar ve anlatmaya devam edecekler. Biz de bu birlik ve beraberliği pekiştirmek konusunda bir katkımız olabiliyorsa bunun mutluluğunu yaşarız. Organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ederim. Rize de Şırnak da bütün 81 il ve Türkiye bizim. Birlik ve beraberlik içerisinde, Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi bir, iri ve diri olarak güçlü yarınlara hep birlikte yürüyoruz, yürümeye devam edeceğiz."

Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka da organizasyonun, doğu ve kuzeyin kardeşliğinin pekişmesinde önemli yer tutacağını belirtti.

Hep birlikte daha güzel günleri göreceklerini dile getiren Yarka, "Geçmişte Şırnaklı hemşehrilerimizin, özellikle gençlerimizin çektiği sıkıntılara karşı yeniliklerle, güzel günlerle hizmet etmeye devam edeceğiz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Etkinliğe, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Murat Bozkurt, İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman, Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Al ve vatandaşlar katıldı.