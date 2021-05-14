-Şırnaklılar yüz yıllık bayram geleneklerini sürdürüyor
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-Şırnaklılar yüz yıllık bayram geleneklerini sürdürüyor

İhlas Haber Ajansı / HAZIM GÖKÇE - Haberler | Güncel

-Şırnaklılar yüz yıllık bayram geleneklerini sürdürüyor Vatandaşlar bayramda ekmek pişirip komşularına dağıttı Şırnak'ta yüz yıllık bayram geleneği yaşatılıyor.

-Şırnaklılar yüz yıllık bayram geleneklerini sürdürüyor

Vatandaşlar bayramda ekmek pişirip komşularına dağıttı

ŞIRNAK - Şırnak'ta yüz yıllık bayram geleneği yaşatılıyor. Bayramda yörede 'lavaş' olarak anılan sac üzerinde pişirilen, ince ekmek olarak da bilinen bayramlık ekmek pişiren vatandaşlar, bu ekmeği komşularına dağıtarak bayramlarını kutladı.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl evlerinden çıkamayan vatandaşlar yüz yıllık ekmek pişirme geleneğini yaşattı. Her yıl bayramın birinci gününde sıcak lavaş ekmek pişirip köylüleri davet eden vatandaşlar bu yıl salgın nedeniyle sadece ekmek pişirdi. Lavaş ekmeği bayram namazı sonrası pişirip komşulara dağıtan köylüler atalarından kalan geleneği yaşatmaya çalışıyor. Şükriye Gökçe isimli bir kadın yıllardan beri süre gelen geleneği yaşattıklarını söyledi. Gökçe, "Kendimi bildim bileli bayramın birinci günü ekmek pişiriyoruz. Bu geleni sürdürüyoruz. Pişirdiğimiz ekmekleri sıcak sıcak komşulara dağıtıyoruz. Herkesin bayramını kutluyorum" dedi.

-Şırnaklılar yüz yıllık bayram geleneklerini sürdürüyor
-Şırnaklılar yüz yıllık bayram geleneklerini sürdürüyor
-Şırnaklılar yüz yıllık bayram geleneklerini sürdürüyor
-Şırnaklılar yüz yıllık bayram geleneklerini sürdürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HAZIM GÖKÇE

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