Şırnaklılar, normalleşme açıklamasını heyecanla takip etti
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Şırnaklılar, normalleşme açıklamasını heyecanla takip etti

01.03.2021 22:11 | Son Güncelleme: 01.03.2021 22:15
Şırnaklılar, normalleşme açıklamasını heyecanla takip etti

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın kontrollü normalleşme ile ilgili açıklaması, Şırnaklılar tarafından ilgiyle takip edildi.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın kontrollü normalleşme ile ilgili açıklaması, Şırnaklılar tarafından ilgiyle takip edildi. Açıklamayı çalışanlarıyla merakla izleyen kafe ve pastane işletmecisi Adnan Yümlü, alınan kararları yeterli bulduklarını belirterek, "Daha dikkatli olmalıyız bu süreçte inşallah başarırız. Kapalı kalmaktansa yüzde 50 kapasiteyle çalışmak bizi mutlu eder" dedi.

Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kademeli normalleşme kararlarını duyurdu. Kararlar kapsamında iller, düşük riskli mavi, orta riskli sarı, yüksek riski turuncu ve çok yüksek renkli kırmızı olarak renklere ayrıldı. Düşük riskli mavi iller kategorisinde yer alan Şırnak'ta, kafe, pastane ve restoran işletmecileri, Cumhurbaşkanının açıklamalarını ilgiyle takip etti.

'KALDIRILAN HAFTASONU KISITLAMASININ FAYDASINI GÖRECEĞİZ'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasını çalışanlarıyla birlikte takip eden kafe ve pastane işletmecisi Adnan Yümlü, alınan kararları yeterli bulduklarını ve Şırnak'ta hafta sonu kısıtlamasının kaldırılmasının faydasını göreceklerini ifade ederek, "Daha dikkatli olmalıyız, bu süreçte inşallah başarırız. Gece saat 22.00'ye kadar olursa daha memnun oluruz. Burası sonuçta bir memur kentidir. İnsanlar akşam 17'ye kadar çalışıyor, kalan 2 saat biraz az ama şimdilik idare edeceğiz. Biz de bu süreçte hijyene, temizliğe daha dikkat edip bu süreci inşallah beraber atlatacağız. Cumhurbaşkanı açıkladı, biz hazırız, yarın deseler yarın açacağız. İşletmemizde 35 kişi çalışanımız vardı, 22'si şu an açıkta bekliyor, açılır açılmaz inşallah onlarla beraber başlayacağız. Şırnak'ta haftasonu kısıtlaması da kaldırıldı, inşallah onun faydasını da göreceğiz. Kapalı kalmaktansa yüzde 50 kapasiteyle çalışmak bizi mutlu eder" dedi.'3 AYDIR KAPALIYDIK, SEVİNDİK BU KARARLARA'

Lokanta işletmecisi Sekvan Yılmaz da, Cumhurbaşkanının açıkladığı kararlara sevindiğini belirterek, "3 aydır kapalıydık. Sevindik bu kararlara. Açıklama yaptı Sayın Cumhurbaşkanımız, Allah'ın izniyle yarın başlıyoruz. Sabah 07.00 ile 19.00'a kadar açık olacağız. Ayriyeten cumartesi ve pazar günleri de açık olacağız. Biz tüm hazırlıklarımızı tamamlamıştık, bu açıklamayı bekliyorduk, o açıklama da geldi, çok memnun olduk" diye konuştu.


- Şırnak
Şırnaklılar, normalleşme açıklamasını heyecanla takip etti
Şırnaklılar, normalleşme açıklamasını heyecanla takip etti
Şırnaklılar, normalleşme açıklamasını heyecanla takip etti
Şırnaklılar, normalleşme açıklamasını heyecanla takip etti
Şırnaklılar, normalleşme açıklamasını heyecanla takip etti
Şırnaklılar, normalleşme açıklamasını heyecanla takip etti
Şırnaklılar, normalleşme açıklamasını heyecanla takip etti
Şırnaklılar, normalleşme açıklamasını heyecanla takip etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Mucahit CEYLAN

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