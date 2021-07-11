Şırnaklı vatandaşlar Cudi Festivali'ne akın etti
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Şırnaklı vatandaşlar Cudi Festivali'ne akın etti

İhlas Haber Ajansı / Melih Yiğit - Haberler | Kültür Sanat

Şırnaklı vatandaşlar Cudi Festivali'ne akın etti Güvenlik güçlerin başarılı operasyonları sonucu teröristlerden temizlenen Cudi Dağı'nda, Şırnak Valiliği, Şırnak Belediyesi, Şırnak Üniversitesi ve Dicle Kalkınma Ajansı işbirliğinde Cudi Festivali düzenleniyor.

Şırnaklı vatandaşlar Cudi Festivali'ne akın etti

ŞIRNAK - Güvenlik güçlerin başarılı operasyonları sonucu teröristlerden temizlenen Cudi Dağı'nda, Şırnak Valiliği, Şırnak Belediyesi, Şırnak Üniversitesi ve Dicle Kalkınma Ajansı işbirliğinde Cudi Festivali düzenleniyor.

Tam 40 yıldır gidilmeyen ve sürekli terör olaylarıyla gündeme gelen Cudi Dağı'nda güvenliğin sağlanmasıyla artık festivallere ev sahipliği yapıyor.

Şırnak Valiliği himayesinde, Şırnak Belediyesi, Şırnak Üniversitesi ve Dicle Kalkınma Ajansı işbirliğiyle düzenlenen Cudi Festivali'ne katılmak üzere vatandaşlar erken saatte araçlarıyla Şırnak ve ilçelerinden yola çıktılar. Yollarda uzun kuyruklar oluştu.

Uzun yolculuk sonrası Cudi Dağın zirvesine varan vatandaşlarda duygusal anlara sahne oldu. Vatandaşlar hayatlarında ilk defa Cudi Dağı'nın Hz. Nuh Gemisinin konduğu yer olarak kabul edilen Sefine Bölgesini görmenin mutluluğunu yaşadılar.

Yoğun güvenlik önlemlerin alındığı Cudi Festivali saat 14: 00 da başlayacak.

Şırnaklı vatandaşlar Cudi Festivali'ne akın etti
Şırnaklı vatandaşlar Cudi Festivali'ne akın etti
Şırnaklı vatandaşlar Cudi Festivali'ne akın etti
Şırnaklı vatandaşlar Cudi Festivali'ne akın etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Melih Yiğit

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