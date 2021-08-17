Son dakika haberi... Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'un davetlisi Şırnaklı çocuklar Ankara ve İstanbul'u gezdi

Son dakika gelişmesine göre Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un davetlisi Şırnaklı çocuklar, Ankara ve İstanbul'u gezdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un davetlisi Şırnaklı çocuklar, Ankara ve İstanbul'u gezdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, geçen şubat ayında Şırnak'ta çeşitli ziyaretlerde bulunan ve Şırnak Zin Çocuk Evi'nde kalan çocuklarla sohbet eden Ersoy, çocukların daha önce İstanbul'u görmediklerini öğrenerek onları kente davet etti.

İstanbul'a 13 Ağustos'ta gelen çocuklar, Kültür ve Turizm Bakanlığınca hazırlanan gezi programı kapsamında İstanbul'un tarihi ve kültürel güzellikleriyle tanıştı. İstanbul'da, Sultanahmet Camii, Topkapı Sarayı, Ayasofya Camii, Atlas Sineması ve İstanbul Sinema Müzesi ile Dolmabahçe Sarayı'nı gezen çocuklar, Galata Kulesi'nden de İstanbul Boğazı'nı izledi.

Gezi programına, İstanbul'un ardından Ankara ile devam eden çocuklar, Anıtkabir, Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Resim Heykel Müzesi, Etnografya Müzesi, Cumhuriyet Tarihi Müzesi, Kurtuluş Savaşı Müzesi ve Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük kütüphanesi olan Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ni gezdi.

Gezi programının son gününde çocuklar, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u ziyaret etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Ali Toruntay