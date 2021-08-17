Son dakika haberi... Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'un davetlisi Şırnaklı çocuklar Ankara ve İstanbul'u gezdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi... Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'un davetlisi Şırnaklı çocuklar Ankara ve İstanbul'u gezdi

Anadolu Ajansı / Muhammed Ali Toruntay - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un davetlisi Şırnaklı çocuklar, Ankara ve İstanbul'u gezdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un davetlisi Şırnaklı çocuklar, Ankara ve İstanbul'u gezdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, geçen şubat ayında Şırnak'ta çeşitli ziyaretlerde bulunan ve Şırnak Zin Çocuk Evi'nde kalan çocuklarla sohbet eden Ersoy, çocukların daha önce İstanbul'u görmediklerini öğrenerek onları kente davet etti.

İstanbul'a 13 Ağustos'ta gelen çocuklar, Kültür ve Turizm Bakanlığınca hazırlanan gezi programı kapsamında İstanbul'un tarihi ve kültürel güzellikleriyle tanıştı. İstanbul'da, Sultanahmet Camii, Topkapı Sarayı, Ayasofya Camii, Atlas Sineması ve İstanbul Sinema Müzesi ile Dolmabahçe Sarayı'nı gezen çocuklar, Galata Kulesi'nden de İstanbul Boğazı'nı izledi.

Gezi programına, İstanbul'un ardından Ankara ile devam eden çocuklar, Anıtkabir, Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Resim Heykel Müzesi, Etnografya Müzesi, Cumhuriyet Tarihi Müzesi, Kurtuluş Savaşı Müzesi ve Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük kütüphanesi olan Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ni gezdi.

Gezi programının son gününde çocuklar, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u ziyaret etti.

Son dakika haberi... Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'un davetlisi Şırnaklı çocuklar Ankara ve İstanbul'u gezdi
Son dakika haberi... Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'un davetlisi Şırnaklı çocuklar Ankara ve İstanbul'u gezdi
Son dakika haberi... Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'un davetlisi Şırnaklı çocuklar Ankara ve İstanbul'u gezdi
Son dakika haberi... Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'un davetlisi Şırnaklı çocuklar Ankara ve İstanbul'u gezdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Ali Toruntay

Kabil'den 324 Türk vatandaşını tahliye eden THY uçağı İstanbul'a indi
Kabil'den 324 Türk vatandaşını tahliye eden THY uçağı İstanbul'a indi
Devlet hastanesinde doktordan hastaya sözlü şiddet iddiası: 'Naş naş' deyip odadan kovdu
Devlet hastanesinde doktordan hastaya sözlü şiddet iddiası: 'Naş naş' deyip odadan kovdu
Son dakika haberi! Lübnan'daki patlamada yaralanan 4 kişi ambulans uçakla Türkiye'ye gönderildi
Son dakika haberi! Lübnan'daki patlamada yaralanan 4 kişi ambulans uçakla Türkiye'ye gönderildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Abdullah Gül Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Edis Alişan Cimilli İbo Aleyna Tilki
Spor Mustafa Er Mesut Özil Mete Gazoz Cüneyt Çakır Samet Aybaba
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi... Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'un davetlisi Şırnaklı çocuklar Ankara ve İstanbul'u gezdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.8.2021 10:53:12. #1.16#

title