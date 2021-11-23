Şırnaklı futbolcu kızların tek hayali, Milli takım forması giymek

DİYARBAKIR (DHA) - TFF 3'üncü Lig'de mücadele eden Cudi Gençlik ve Spor Kadın Futbol Kulübü'nün 6 sporcusu, Diyarbakır'da yapılacak olan Milli takım seçmelerine katılacak. Sporculardan Perihan Üzen, "Milli takım formasını giyen ilk Şırnaklı kadın futbolcu olmak istiyorum" dedi.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yöneticiliği bölümünden 3 yıl önce mezun olan Osman Sevim, memleketi Şırnak'a dönerek kadın futbol takımı kurdu. Arkadaşları Aydın Darğın ve Abdullah Bilir ile birlikte futbola ilgi duyan kızların ailelerini ziyaret edip, ikna eden Sevim, şu an TFF 3'üncü Lig 9'uncu gruptaki Cudi Gençlik ve Spor Kadın Futbol Takımı'nda 30 futbolcuyla çalışıyor. Şampiyonluk hedefleyen takımda forma giyen Perihan Üzen, Leyla Ölmez, Aysun Ölmez, Leyla Çakar, Filiz Ölmez ve Halide Terkin, Diyarbakır'da yapılacak olan milli takım seçmelerine katılacak.

"Amacımız Şırnak ile İzmir'in hiçbir farkının olmadığını göstermek. Kız çocuklarımızı biraz daha yüceltmek ve mesleki anlamada da onlara meslek kazandırmak. 30 kız çocuğumuzu sahada toplayıp zor ve sıkıntılı şartlar altında bu işi yapıyoruz. Ama bu bizim için tatlı ve güzel bir telaş. Keşke 30 kızımızın yerine 300, 3 bin olsaydı. Daha çok istek olsaydı. Biz daha çok yorulsaydık. Allah nasip ederse ayın 25'inde, perşembe günü Diyarbakır'da milli takım seçmelerimiz olacak. Şırnak tarihinde ilk defa 6 kız çocuğumuzu milli takım seçmelerine götüreceğiz. Amacımız, buradaki kız çocuklarımızın her türlü şeyi yapabildiğini göstermek. Birini bile Milli takıma sokabilirsek bu bizim için büyük bir başarı ve paha biçilmez mutluluk kaynağı olacak. Kız çocuklarımızdan tek beklentimiz, çok istekli olmaları, daha çok gelmeleri ve bize başarılarıyla karşılık vermelerini istiyoruz."