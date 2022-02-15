Şırnak yer fıstığı üretiminde 2021'de de ilk üç il arasında yer aldı

SİLOPİ, ŞIRNAK (AA) - Şırnak yer fıstığı üretiminde geçen yıl da ilk üç il arasında yer aldı.

Silopi ilçesinde 30 bin dekar olan yer fıstığı üretim alanının 60 bin dekara, rekoltenin 20 bin tona çıkmasıyla 2020'de Türkiye'deki yer fıstığı üretiminde ilk üç il arasına girdiği açıklanan Şırnak'ın 2021'de gerçekleştirdiği üretim ile yerini koruduğu bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Silopi Yer Fıstığı Üreticiler Birliği Başkanı Emin Soysal'ın da yer aldığı heyet ile görüştü.

Silopi ilçesinin Bostancı köyündeki yer fıstığı üretiminin 2021 yılında 19 köyde 75 bin dekarlık alana ulaştığını ifade eden Pehlivan, kentin bu üretimle ülke genelinde üçüncü olmayı başardığını aktardı.

Pehlivan, 2021 yılında yer fıstığı üretimini yapan çiftçilerin yaklaşık 236 milyon lira gelir elde ettiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından, yer fıstığı üretimi yapan çiftçilerimize mazot ve gübre desteği verilmeye devam ediliyor. Devletimiz tarafından sağlanan desteklerden de faydalanarak gayretli ve özverili çalışmalarla ulaşılan üretim hacmiyle ülkemizde ilk üç il arasına girmeyi başaran emektar çiftçilerimizi kutluyorum. Geçen yıl Silopi'de ayıklama ve paketleme tesisi kuruldu. Markalaşma konusunda da girişimler yapılıyor. Bütün bu süreçleri yakından takip ediyor, eğitim ve yatırım projelerine ilgili kurumlar kanalıyla gereken desteği veriyoruz. Yer Fıstığı Üreticileri Birliğinin kurulmuş olması faydalı bir adım oldu. Birlik çatısı altında, iş birliği ve dayanışma halinde daha da güzel neticeler elde edileceğine inanıyor, başarılar diliyorum."

Birlik Başkanı Soysal da Vali Pehlivan'a, tarımsal faaliyetlere, yer fıstığı üretimine ve üreticilere gösterdikleri ilgi ile verdikleri desteklerden dolayı teşekkür etti.