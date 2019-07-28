Şırnak ve Ağrı'da 6 terörist etkisiz hale getirildi (2)

Şırnak ve Ağrı'da 6 terörist etkisiz hale getirildi (2)

2 TERÖRİST DAHA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİİçişleri Bakanlığı, Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin iç güvenlik operasyonları kapsamında Cudi Dağı'nda yaptığı operasyonda, 2 teröristin daha silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Şırnak ve Ağrı'da 6 terörist etkisiz hale getirildi (2)

2 TERÖRİST DAHA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
İçişleri Bakanlığı, Şırnak İl Jandarma  Komutanlığı ekiplerinin iç güvenlik operasyonları kapsamında Cudi Dağı'nda yaptığı operasyonda, 2 teröristin daha silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Açıklamada ayrıca, bu operasyonla birlikte bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısının 6'ya çıktığı ve bölgedeki operasyonlar devam ettiği ifade edildi.


Kaynak: DHA
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