Şırnak Valisi Pehlivan, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Haberler
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Şırnak Valisi Pehlivan, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Şırnak Valisi Pehlivan, AA'nın
AA / Ekrem Payan - Haberler | Güncel

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği, "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

İSTANBUL (AA) - Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği, "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Vali Pehlivan, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyerek, "haber", "spor" ve "yaşam" kategorilerinde beğendiği fotoğraflara oy verdi.

Spor kategorisinde Muhammed Said'in çektiği "Savaşın yıkamadığı hayaller", haber kategorisinde Sezgin Pancar'ın "Dumanlar arasında", yaşam kategorisinde ise İsa Terli'nin "İstanbul ve hilal" başlıklı fotoğrafına oy veren Pehlivan, fotoğrafları beğendiğini, her fotoğrafın kıymetli ve değerli olduğunu söyledi.

Tüm ajans muhabirlerini tebrik eden ve başarı dileyen Pehlivan, şunları kaydetti:

"Seçmekte her ne kadar zorlansam da her kategoride birer fotoğrafa oy verdim. Anadolu Ajansı kurulduğu günden bugüne haberin peşinde koşup, kamuoyunu en sağlıklı bir şekilde bilgilendirme gayreti içerisinde olmuştur. Elbette fotoğraf ve görüntü, haberi destekleyen en önemli unsurlar içerisinde yer alıyor. Fotoğraf elbette kalıcı bir nitelik de taşıyor, yakalanan o anı hem bugüne hem de yarınlara taşıyor. Tarihi bir belge niteliği barındırıyor bir bakıma. Fotoğrafları beğendiğimi belirtmek istiyorum."

Şırnak Valisi Pehlivan, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

Şırnak Valisi Pehlivan, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

Şırnak Valisi Pehlivan, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

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AA / Ekrem Payan - Son Dakika Haberleri

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