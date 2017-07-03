Şırnak Valiliği: PKK'dan Kaçan 6 Kişi Teslim Oldu

ŞIRNAK Valiliği, PKK terör örgütünden kaçan 6 kişinin güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.



Şırnak Valilği'nden konu ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, "3 Temmuz 2017 tarihinde PKK/KCK terör örgütünden kaçtıklarını beyan eden 6 şahıs Silopi Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerimize teslim olmuştur. Teslim olan şahıslarla ilgili tüm işlemler adli makamlarımızca yürütülmektedir." denildi. - Şırnak