Şırnak'ta yıllardır akan şelaleler kurudu
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Şırnak'ta yıllardır akan şelaleler kurudu

İhlas Haber Ajansı / HAZIM GÖKÇE - Haberler | Güncel

Şırnak'ta yıllardır akan şelaleler kurudu Şırnak'ta kuraklık iyiden iyiye kendini göstermeye başladı.

Şırnak'ta yıllardır akan şelaleler kurudu

ŞIRNAK - Şırnak'ta kuraklık iyiden iyiye kendini göstermeye başladı. Yıllardır akan şelaleler yağış azlığı nedeni ile kururken, derelerde de su kalmadı.

Son dönemlerin en kurak kış ve bahar mevsimini geçiren Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde bulunan Beşağaç köyü şelalesi ilk defa kurudu. Yağış azlığı nedeniyle derelerde de su kalmadı. Havadan görüntülenen şelale ve dere kuraklığın boyutunu gözler önüne serdi. Doğa fotoğrafçısı Lokman Gökçe, her yıl bahar aylarında akan şelalenin ilk defa kuruduğunu gördüğünü söyledi. Gökçe, "Her yıl buraya gelip fotoğraf çekiyorduk ancak bu sene bahar ayında olmamıza rağmen şelale ve dereler kurudu. Her yer kurudu. Umarım bunun etkilerini ucuz atlatırız" dedi.

Şırnak'ta yıllardır akan şelaleler kurudu
Şırnak'ta yıllardır akan şelaleler kurudu
Şırnak'ta yıllardır akan şelaleler kurudu
Şırnak'ta yıllardır akan şelaleler kurudu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HAZIM GÖKÇE

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