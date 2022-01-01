Yeni yılda Mehmetçikle girdiler - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yeni yılda Mehmetçikle girdiler

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Yeni yılda Mehmetçikle girdiler Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde yıl başı gecesinde güvenlik güçleri unutulmadı.

ŞIRNAK (İHA) - Yeni yılda Mehmetçikle girdiler

ŞIRNAK - Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde yıl başı gecesinde güvenlik güçleri unutulmadı. Yeni yıla Mehmetçikle beraber giren kaymakam,hakim,savcı ve belediye başkanı kato'ya çıktı.

Beytüşşebap ilçesinde kurum amirleri Mehmetçik için kato'ya çıktı. Yeni yıla nöbeti başında olan Mehmetçik ve polisleri ziyaret eden kaymakam Hasan Uğuz,hakime Fadime Dumanlı,savcı Emre Karacan,ilçe jandarma binbaşı Gökhan Kurgan,jandarma alay komutan vekili Eyüp Karakaya,emniyet amiri Cemil Sağlam ve belediye başkanı Habip Aşan katıldı. Altun,çepel,yaşat ve 2 nolu asker ve polis birliklerini ziyaret edip Mehmetçiklerin yeni yılını kutladı. Burada uzun süre kalan heyhet yeni yıla kato'da giren Mehmetçikle beraber kutladı.

Yeni yılda Mehmetçikle girdiler

Yeni yılda Mehmetçikle girdiler

Yeni yılda Mehmetçikle girdiler

Yeni yılda Mehmetçikle girdiler

Yeni yılda Mehmetçikle girdiler

Yeni yılda Mehmetçikle girdiler

Yeni yılda Mehmetçikle girdiler

Yeni yılda Mehmetçikle girdiler

Yeni yılda Mehmetçikle girdiler

Otel odasında vahşet! Bir erkekle buluşan turist kadın, yüzü bantlanarak öldürüldü

Otel odasında vahşet! Bir erkekle buluşan turist kadın, yüzü bantlanarak öldürüldü

İhlas Haber Ajansı / Hazım Gökçe - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title