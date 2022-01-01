ŞIRNAK (İHA) - Yeni yılda Mehmetçikle girdiler

ŞIRNAK - Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde yıl başı gecesinde güvenlik güçleri unutulmadı. Yeni yıla Mehmetçikle beraber giren kaymakam,hakim,savcı ve belediye başkanı kato'ya çıktı.

Beytüşşebap ilçesinde kurum amirleri Mehmetçik için kato'ya çıktı. Yeni yıla nöbeti başında olan Mehmetçik ve polisleri ziyaret eden kaymakam Hasan Uğuz,hakime Fadime Dumanlı,savcı Emre Karacan,ilçe jandarma binbaşı Gökhan Kurgan,jandarma alay komutan vekili Eyüp Karakaya,emniyet amiri Cemil Sağlam ve belediye başkanı Habip Aşan katıldı. Altun,çepel,yaşat ve 2 nolu asker ve polis birliklerini ziyaret edip Mehmetçiklerin yeni yılını kutladı. Burada uzun süre kalan heyhet yeni yıla kato'da giren Mehmetçikle beraber kutladı.