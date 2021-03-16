Şırnak'ta yaylalar açıldı, çiftçiler büyükbaş hayvana rağbet arttı
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Şırnak'ta yaylalar açıldı, çiftçiler büyükbaş hayvana rağbet arttı

16.03.2021 10:55 | Son Güncelleme: 16.03.2021 11:17

Şırnak'ta yaylalar açıldı, çiftçiler büyükbaş hayvana rağbet arttı Şırnak'ta devletin kararlı operasyonlarıyla biten terörün ardından çiftçiler dağlık alanda rahatça çalışmaya başladı.

Şırnak'ta yaylalar açıldı, çiftçiler büyükbaş hayvana rağbet arttı

ŞIRNAK - Şırnak'ta devletin kararlı operasyonlarıyla biten terörün ardından çiftçiler dağlık alanda rahatça çalışmaya başladı. Bölgede yaylaların da açılması ile vatandaşlar, dağlık arazilerde büyükbaş hayvan yetiştiriciliğine yöneldi.

Şırnak'ın Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde terörün kökünün kazınmasıyla yaylalar vatandaşlara açılmaya başlandı. Bölgede gönül rahatlığıyla gezip çalışan çiftçiler de dağlık arazilerde büyükbaş hayvan yetiştiriciliğine başladı. Dilgeş Aslan isimli bir vatandaş, 16 yıldır hayvancılıkla uğraştıklarını ancak son yıllarda büyükbaş hayvan aldıklarını söyledi. Aslan, "2006 yılından beri bu işi yapıyorum. İlçemizde yayla çok olduğundan besicilik de fazla. İlkbahar aylarında veteriner hekimler hayvanlarımız zarar görmesin diye aşılama yapıyor. 6 ay boyunca yaylalarda kalıyoruz. Mayıs ayında yaylaya çıkacağız. Coğrafyamız hayvancılığa elverişli" dedi.

Beytüşşebap İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde görevli veteriner hekim Türkün Can Kırmızı ise "Bakanlığımızın belirlediği program çerçevesinde şap ve çiçek aşılarını yapıyoruz. Doğan buzağılara kimlik için küpe takıyoruz. Diğer konularda da vatandaşlarımızla beraberiz. Beytüşşebap yaylalarında büyükbaş hayvan artışı var. Bitki örtüsü çok güzel bir coğrafya, vatandaşlarımızın koyun keçi ve büyükbaş hayvanlar için çok elverişli şu ana kadar ilçe genelinde 600'e yakın aşı yaptık" diye konuştu.

Şırnak'ta yaylalar açıldı, çiftçiler büyükbaş hayvana rağbet arttı
Şırnak'ta yaylalar açıldı, çiftçiler büyükbaş hayvana rağbet arttı
Şırnak'ta yaylalar açıldı, çiftçiler büyükbaş hayvana rağbet arttı
Şırnak'ta yaylalar açıldı, çiftçiler büyükbaş hayvana rağbet arttı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HAZIM GÖKÇE

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