Şırnak'ta "Uluslararası Enerji ve Maden Çalıştayı" Sona Erdi

Şırnak Üniversitesi Genel Sekreteri İbrahim Baz, "Kısa süre içinde var olan bu enerji ve maden potansiyeli kent halkının refahına, bölge halkının gelişmesine ve en önemlisi ülkemizin kalkınmasına katkı sağlayacak." dedi.

Şırnak Üniversitesi (ŞÜ) Mehmet Acar Kampüsü 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Uluslararası Enerji ve Maden Çalıştayı sona erdi.

Çalıştayın ikinci gününde dört panel ve dört çalıştay masasında enerji ve maden konuları ile ilgili bilgi üretimi ve paylaşımı yapıldı.

Çalıştayın sonuç bildirgesini duyuran ŞÜ Genel Sekreteri Yrd. Doç. Dr. İbrahim Baz, Şırnak Üniversitesi ve Dicle Kalkınma Ajansının ortaklaşa düzenlediği çalıştayın üçüncü gününde katılımcıların katıldığı tarihi yerlerin gezilmesiyle sonlanacağını söyledi.



Çalıştayın kentte yüksek bir katma değer sağlayacağını söyleyen Baz, Türkiye'de enerji ve maden konusunda en yetkin akademik uzmanların katılımıyla yapılan çalıştay sonrası, yıllardır terör nedeniyle işletilemeyen maden ve enerji kaynaklarının bundan sonraki süreçte eylem planına dönüşeceğini ifade etti.

"Şırnak halkının daha yüksek bir refahta hayat standartlarını yükseltmeleri, enerji ve madenlerimizin ekonomiye katma değer sağlaması konusunda bir eylem planı hazırlanmaya başlanmıştır" diyen Baz, konuşmasının devamında şunları kaydetti:



"Şehrimizin en çok asfaltit kömürü ile alakalı, katılımcıların en yüksek rezervlerden bir tanesinin Şırnak'ta olduğunu belirttiler. Ancak yeteri kadar kullanılmadığı ve doğru şekilde kullanamadığı şeklinde tespitler yaptılar. Bunlarla ilgili stratejiler belirlenmeye başlandı. Henüz bir işletmeye tabi tutulmayan altın ve bakır olmak üzere, şehrimizin çok zengin bir maden kaynağı olduğu da tespit edilmiş oldu. Bu çalıştayda alınan kararlar Türkiye Kömür İşletmeleri genel müdürümüzün katılımıyla burada artık bir eylem palanına, bir stratejiye dönüşecektir. Şırnak'a, bölgemize ve ülkemize bir katma değer sağlayacaktır."

Bundan sonraki süreçte işletmelerin ıslahı ve yeni projelerle üretimin artırılması için ilgili bir projeksiyonun ortaya konulacağını bildiren Baz, "Şırnak'taki yatırımcılar bu çalıştay raporlarını göz önünde bulundurarak kısa süre içinde var olan bu enerji ve maden potansiyelini kent halkının refahına, bölge halkının gelişmesine ve en önemlisi de ülkemizin kalkınmasına katkı sağlayacak. Bakanlık uzmanlarının bu konuda kararlı olduklarını gördük. Sıra Şırnaklı ve bölgedeki yatırımcılara kaldı. Bunların bölgemize bir katma değer sağlamasını bekliyoruz. Üniversite olarak yorulmadan bıkmadan, usanmadan bu tür faaliyetlere devam edeceğiz." dedi.