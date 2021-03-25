Şırnak'ta sağanak yağışın ardından şelaleler oluştu
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Şırnak'ta sağanak yağışın ardından şelaleler oluştu

25.03.2021 10:16 | Son Güncelleme: 25.03.2021 10:25

Şırnak'ta sağanak yağışın ardından şelaleler oluştu Şırnak'ta etkili olan şiddetli yağmur ve dağ zirvelerindeki karların erimesi sonucu yaklaşık 30 metrelik şelale oluştu.

Şırnak'ta sağanak yağışın ardından şelaleler oluştu

ŞIRNAK - Şırnak'ta etkili olan şiddetli yağmur ve dağ zirvelerindeki karların erimesi sonucu yaklaşık 30 metrelik şelale oluştu.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde günlerdir etkili olan sağanak yağış ile birlikte dağ zirvelerindeki karlar da eriyince onlarca şelale oluştu. Metrelerce yükseklikten düşen su, kartpostallık görüntüler oluşturdu. Lokman Gökçe isimli vatandaş, bölgede şelalelerin yoğun yağışların ardından oluştuğunu söyledi. Gökçe, "Her yıl bu anı bekliyoruz. Yağmur sonrası sürekli burada şelale oluşuyor. Biz de buraya gelip fotoğraf çekiyoruz" dedi.

Şırnak'ta sağanak yağışın ardından şelaleler oluştu
Şırnak'ta sağanak yağışın ardından şelaleler oluştu
Şırnak'ta sağanak yağışın ardından şelaleler oluştu
Şırnak'ta sağanak yağışın ardından şelaleler oluştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HAZIM GÖKÇE

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